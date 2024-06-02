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    • Стал известен процент жителей России, интересующихся футболом

    Стал известен процент жителей России, интересующихся футболом

    Президент РФС Александр Дюков раскрыл цифры, по которым можно оценить уровень интереса к футболу в России.

    «В 2024 году доля интересующихся футболом достигла 80%. Футбол продолжает оставаться спортом номер один в стране. Массовый футбол – это фундамент всей системы. Мы вовлекли в футбол почти 1 миллион 400 тысяч детей. Планируем привлечь еще 400 тысяч.

    В ближайшее время мы подпишем еще одно соглашение с министерством просвещения, чтобы развивать футбол в различных учебных заведениях. Планируем, что в Школьной футбольной лиге будет более тысячи команд.

    Мы запустили программу привлечения в футбол детей еще в детских садах. Там мы конкурируем с художественной гимнастикой, например», – сообщил Дюков.

    • Сегодня в Москве проходит конференция РФС.
    • На нее съехались представители региональных федераций футбола.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.06.2024 13:48
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1717328324
    Потрясающе!!! ***
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