Стал известен процент жителей России, интересующихся футболом

Президент РФС Александр Дюков раскрыл цифры, по которым можно оценить уровень интереса к футболу в России.

«В 2024 году доля интересующихся футболом достигла 80%. Футбол продолжает оставаться спортом номер один в стране. Массовый футбол – это фундамент всей системы. Мы вовлекли в футбол почти 1 миллион 400 тысяч детей. Планируем привлечь еще 400 тысяч.

В ближайшее время мы подпишем еще одно соглашение с министерством просвещения, чтобы развивать футбол в различных учебных заведениях. Планируем, что в Школьной футбольной лиге будет более тысячи команд.

Мы запустили программу привлечения в футбол детей еще в детских садах. Там мы конкурируем с художественной гимнастикой, например», – сообщил Дюков.