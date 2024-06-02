Стал известен процент жителей России, интересующихся футболом

Президент РФС Александр Дюков раскрыл цифры, по которым можно оценить уровень интереса к футболу в России.
«В 2024 году доля интересующихся футболом достигла 80%. Футбол продолжает оставаться спортом номер один в стране. Массовый футбол – это фундамент всей системы. Мы вовлекли в футбол почти 1 миллион 400 тысяч детей. Планируем привлечь еще 400 тысяч.
В ближайшее время мы подпишем еще одно соглашение с министерством просвещения, чтобы развивать футбол в различных учебных заведениях. Планируем, что в Школьной футбольной лиге будет более тысячи команд.
Мы запустили программу привлечения в футбол детей еще в детских садах. Там мы конкурируем с художественной гимнастикой, например», – сообщил Дюков.
- Сегодня в Москве проходит конференция РФС.
- На нее съехались представители региональных федераций футбола.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола.