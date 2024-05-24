Медина – о проблемах Промеса: «В «Спартаке» не обсуждаем это, наша задача – двигаться вперед»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался об уголовном преследовании своего партнера Квинси Промеса.
– Сколько раз за последние месяцы ты думал: «Если бы Промес был с нами, всe было бы лучше»?
– Ни разу. Да, у Квинси есть проблемы. Мы все это про знаем, но внутри команды это не обсуждается. Наша задача – двигаться вперeд как команда, фокусироваться на сегодняшнем дне. О Квинси я знаю только то, что знают все. Мне даже нечего добавить.
- Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Промеса вскоре могут экстрадировать из ОАЭ на родину.