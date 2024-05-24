Медина – о проблемах Промеса: «В «Спартаке» не обсуждаем это, наша задача – двигаться вперед»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался об уголовном преследовании своего партнера Квинси Промеса.

– Сколько раз за последние месяцы ты думал: «Если бы Промес был с нами, всe было бы лучше»?

– Ни разу. Да, у Квинси есть проблемы. Мы все это про знаем, но внутри команды это не обсуждается. Наша задача – двигаться вперeд как команда, фокусироваться на сегодняшнем дне. О Квинси я знаю только то, что знают все. Мне даже нечего добавить.