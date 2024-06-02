15-летний воспитанник «Балтики» умер в день суперфинала Кубка России

Академия «Балтики» сообщила о смерти своего воспитанника Валентина Ботоногова. Ему было 15 лет.

«Воспитанник нашей академии Валентин Ботоногов, которому мы общими усилиями собирали средства на лечение, сегодня ушeл из жизни.

Состояние Валентина резко ухудшилось несколько дней назад из-за чего он был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел...

Академия «Балтики» выражает искренние соболезнования. Крепости и сил семье и близким Валентина принять утрату», – написал клуб.