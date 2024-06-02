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    • 15-летний воспитанник «Балтики» умер в день суперфинала Кубка России

    15-летний воспитанник «Балтики» умер в день суперфинала Кубка России

    Академия «Балтики» сообщила о смерти своего воспитанника Валентина Ботоногова. Ему было 15 лет.

    «Воспитанник нашей академии Валентин Ботоногов, которому мы общими усилиями собирали средства на лечение, сегодня ушeл из жизни.

    Состояние Валентина резко ухудшилось несколько дней назад из-за чего он был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел...

    Академия «Балтики» выражает искренние соболезнования. Крепости и сил семье и близким Валентина принять утрату», – написал клуб.

    • «Балтика» сегодня проведет суперфинал Кубка России против «Зенита».
    • Начало матча в «Лужниках» в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2024 13:33
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    Комментарии (4)
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    Oleg-Gazza
    1717325845
    Земля пухом(
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    MazaiNN
    1717330865
    Соболезнования родным..
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    Айболид
    1717332484
    Ужас .
    Ответить
    ...уефан
    1717335555
    ...такова жизнь, на одном перекрестке встречается траурная процессия и свадебный кортеж, а мимо едут в автобусе футболисты на игру... Жаль, молодой совсем, ещё больше жаль его родителей. Можно только пособолезновать их горю... Им с этим жить...
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