Ботака: «Потусторонние силы не позволили «Арсеналу» пройти «Пари НН»

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома высказался о неудаче в переходных матчах за место в РПЛ.

Туляки не прошли «Пари НН» по сумме двух матчей.

Ботака в обоих матчах забил в свои ворота.

Эрвинг играл в РПЛ за «Уфу».

– Это самый сложный момент в карьере?

– Я не знаю. Футбольный момент, что еще комментировать. Кто в футболе разбирается, все понимает, думаю.

– После первого матча ты говорил, что исправишься после автогола.

– Здесь тоже было так, было желание забить. Но потусторонние силы не хотели, чтобы мы выиграли (смеется). Не знаю, как объяснить это. Бывает. В первом голе парень еле‑еле нам ударил, забил, а во втором был хороший прострел, если честно. Старался делать все правильно.

– Только удачи не хватило, если говорить по итогам двух матчей?

– Мастерства, конечно. Выигрывают матчи те, у кого мастерство. Все хотели победить, моменты у нас были. Решает мастерство, конечно. Ты не забил – забили тебе. Во втором голе была очень хорошая передача, неудобная для защитника. Тут и свои, и чужие могут в ворота занести. Так и произошло, к сожалению.