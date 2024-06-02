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    • Ботака: «Потусторонние силы не позволили «Арсеналу» пройти «Пари НН»

    Ботака: «Потусторонние силы не позволили «Арсеналу» пройти «Пари НН»

    Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома высказался о неудаче в переходных матчах за место в РПЛ.

    • Туляки не прошли «Пари НН» по сумме двух матчей.
    • Ботака в обоих матчах забил в свои ворота.
    • Эрвинг играл в РПЛ за «Уфу».

    – Это самый сложный момент в карьере?

    – Я не знаю. Футбольный момент, что еще комментировать. Кто в футболе разбирается, все понимает, думаю.

    – После первого матча ты говорил, что исправишься после автогола.

    – Здесь тоже было так, было желание забить. Но потусторонние силы не хотели, чтобы мы выиграли (смеется). Не знаю, как объяснить это. Бывает. В первом голе парень еле‑еле нам ударил, забил, а во втором был хороший прострел, если честно. Старался делать все правильно.

    – Только удачи не хватило, если говорить по итогам двух матчей?

    – Мастерства, конечно. Выигрывают матчи те, у кого мастерство. Все хотели победить, моменты у нас были. Решает мастерство, конечно. Ты не забил – забили тебе. Во втором голе была очень хорошая передача, неудобная для защитника. Тут и свои, и чужие могут в ворота занести. Так и произошло, к сожалению.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2024 12:12
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    Комментарии (2)
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    witalik
    1717321967
    Очень хороший и положительный обезъян этот футболист, позитивный... Я из Нижнего Новгорода...
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    Cleaner
    1717331269
    Кривые ноги нападающих Арсенала оставили команду в ПЕРДИВЕ. Только так!
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