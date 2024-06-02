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    Реакция Семина на вылет «Урала» из РПЛ

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о вылете «Урала» из РПЛ.

    • «Урал» после 11 сезонов в РПЛ вылетел в Первую лигу.
    • В переходных матчах команда уступила «Акрону».
    • Тольяттинцы впервые вышли в РПЛ.

    «Трудно комментировать вылет «Урала» из РПЛ. Но жаль, что вылетают команды с такими стадионами, традициями. В частности и «Урал». Но всe это спортивная жизнь. Есть регламент, которыми предусмотрены переходные матчи. Поэтому, на мой взгляд, здесь всe правильно и по-честному», – сказал Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.06.2024 13:41
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1717329992
    Обидно, досадно, но... регламент!
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    Игорь N5
    1717330812
    А вот Президент Урала считает, что «Стадион уровня ЧМ» должен быть бронью от вылета команды из РПЛ. Поэтому давайте расширим Лигу до 18-20 команд. Правильно говорят: все беды нашего футбола в том, что им управляют не футбольные люди.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1717344938
    Никаких традиций нет у Урала, они в, вышке в Ссср никогда не играли, в основном во 2 лиге. Сейчас какое то время побыли в суперлиге в разряде массовки(не претендуя ни на медали, ни на еврокубки) и отправились в лигу ниже. Жаль, что регион этот теперь не будет представлен в суперлиге,но по сути он футбольным никогда и не был.Если есть характер, через год вернутся.
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    Karpathian
    1717428227
    стадион... ну, переедем опять на СКБ-Арену на Уралмаш)))) уютный стадион само то под пердив))))))))))
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