Реакция Семина на вылет «Урала» из РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о вылете «Урала» из РПЛ.

«Урал» после 11 сезонов в РПЛ вылетел в Первую лигу.

В переходных матчах команда уступила «Акрону».

Тольяттинцы впервые вышли в РПЛ.

«Трудно комментировать вылет «Урала» из РПЛ. Но жаль, что вылетают команды с такими стадионами, традициями. В частности и «Урал». Но всe это спортивная жизнь. Есть регламент, которыми предусмотрены переходные матчи. Поэтому, на мой взгляд, здесь всe правильно и по-честному», – сказал Сeмин.