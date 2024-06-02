Президент «Урала» назвал причину, почему команда не победила «Акрон» с нужной разницей

Григорий Иванов, президент «Урала», высказался об ответном переходном матче с «Акроном» (2:1).
- Разница в 1 мяч не позволила «Уралу» сохранить место в РПЛ.
- Екатеринбуржцы вылетели из РПЛ после 11 сезонов в высшей лиге.
- «Акрон» вышел в РПЛ впервые в истории.
«Очень обидно. Все ребята настраивались на сохранение места в РПЛ, на победу. Согласитесь, последние 20-30 минут мы полностью доминировали. И могли забить не один-два мяча. А три-четыре! Играли-то хорошо, подвела реализация. Может, футбольный бог нас за что-то наказал... Не знаю», – сказал Иванов.