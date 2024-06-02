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    • Президент «Урала» назвал причину, почему команда не победила «Акрон» с нужной разницей

    Президент «Урала» назвал причину, почему команда не победила «Акрон» с нужной разницей

    Григорий Иванов, президент «Урала», высказался об ответном переходном матче с «Акроном» (2:1).

    • Разница в 1 мяч не позволила «Уралу» сохранить место в РПЛ.
    • Екатеринбуржцы вылетели из РПЛ после 11 сезонов в высшей лиге.
    • «Акрон» вышел в РПЛ впервые в истории.

    «Очень обидно. Все ребята настраивались на сохранение места в РПЛ, на победу. Согласитесь, последние 20-30 минут мы полностью доминировали. И могли забить не один-два мяча. А три-четыре! Играли-то хорошо, подвела реализация. Может, футбольный бог нас за что-то наказал... Не знаю», – сказал Иванов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2024 16:16
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    Комментарии (4)
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    zra78
    1717337899
    За функционирующий Ельцин-центр...
    Ответить
    Павелий
    1717341755
    Лично из-за тебя пострадал весь Урал!
    Ответить
    Александр.Т.
    1717345082
    Главная причина в презедента клуба. Он пригласил тренера его последнее действие подписывать игрока в команду или нет.
    Ответить
    ароба-бозоров-yandex
    1717348161
    Главная причина Иванов
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