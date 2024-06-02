Круговой – об уходе из «Зенита»: «Не жалею, только положительные чувства»

Защитник Данил Круговой прокомментировал уход из «Зенита». Игрок вскоре присоединится к ЦСКА.
- Договоренность с ЦСКА достигнута еще зимой, за что «Зенит» сослал игрока в дубль.
- Круговой – воспитанник «Зенита».
- С командой он 4 раза брал РПЛ.
– С какими чувствами уходите из «Зенита»?
– Только положительные. Четыре года – четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции.
– Не жалеете об уходе из «Зенита»?
– Нет, не жалко.
– Какие планы дальше? Будет ли у вас сейчас отпуск?
– У меня контракт с «Зенитом» до 3 июня. А дальше уже буду работать по программе ЦСКА. Как такового отпуска у меня не будет. Мне надо переезжать, вещи перевозить. Новый этап в жизни начинается.