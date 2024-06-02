Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Круговой – об уходе из «Зенита»: «Не жалею, только положительные чувства»

    Круговой – об уходе из «Зенита»: «Не жалею, только положительные чувства»

    Защитник Данил Круговой прокомментировал уход из «Зенита». Игрок вскоре присоединится к ЦСКА.

    • Договоренность с ЦСКА достигнута еще зимой, за что «Зенит» сослал игрока в дубль.
    • Круговой – воспитанник «Зенита».
    • С командой он 4 раза брал РПЛ.

    – С какими чувствами уходите из «Зенита»?

    – Только положительные. Четыре года – четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции.

    – Не жалеете об уходе из «Зенита»?

    – Нет, не жалко.

    – Какие планы дальше? Будет ли у вас сейчас отпуск?

    – У меня контракт с «Зенитом» до 3 июня. А дальше уже буду работать по программе ЦСКА. Как такового отпуска у меня не будет. Мне надо переезжать, вещи перевозить. Новый этап в жизни начинается.

    Новости по теме
    В «Зените» оценили интервью Кругового 2
    Круговой выложил трогательное фото с женой и дочерью 3
    Круговой: «Семак был в шоке, что я без его ведома подписал контракт с ЦСКА» 12
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2024 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1717328816
    С лавки на поле! О чём тут жалеть-то?...
    Ответить
    Номэд
    1717329090
    Всяко лучше из бо.мжатника в конюшню
    Ответить
    Эдуард-Абязов-vkontakte
    1717329346
    Некрасиво…
    Ответить
    Клубничный
    1717330187
    А как же договор с цска, о не переманивание игроков?
    Ответить
    Spirit_78
    1717330959
    А нам ещё про воспитанников вкручивают, что их должно быть больше. Быстров, Денисов, Ионов, теперь ещё и Круговой - никакой благодарности клубу, зато с какой радостью они выходят играть против родного клуба, с двойной самоотдачей, ещё и пенальти бьют.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717331462
    На его место Газпром ещё одного бразильца возьмёт
    Ответить
    Клубничный
    1717332155
    Отойду на немного, а то уж больно много рыл налетело, пусть пересменщик с ними разбирается!
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1717333217
    А ведь стоило Круговому только улучшить свою игру и был бы в чемпионских лаврах, а не в перспективах аутсайдерах. Гыгыгыгы
    Ответить
    Mirak92
    1717341396
    Удачи в табуне в нашем
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+