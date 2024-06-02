Глава «Крыльев» прокомментировал переезд «Акрона» на самарский стадион

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался об организационном новшестве следующего сезона. Самарцы будут делить «Солидарность Арену» с «Акроном».

«У нас в области одна арена, которая может проводить матчи РПЛ и оборудована системой, допускающей на стадион зрителей с Fan ID. Поэтому будем договариваться.

Я думаю, в ближайшее время встретимся с коллегами из «Акрона» и обсудим наше взаимодействие по дальнейшему использованию стадиона. Он не находится в собственности «Крыльев Советов», принадлежит области. Мы понимаем, будут какие-то небольшие неудобства, но ничего, переживем. Рады видеть друзей и коллег на нашем стадионе», – сказал Андреев.