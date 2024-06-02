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    • Глава «Крыльев» прокомментировал переезд «Акрона» на самарский стадион

    Глава «Крыльев» прокомментировал переезд «Акрона» на самарский стадион

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался об организационном новшестве следующего сезона. Самарцы будут делить «Солидарность Арену» с «Акроном».

    «У нас в области одна арена, которая может проводить матчи РПЛ и оборудована системой, допускающей на стадион зрителей с Fan ID. Поэтому будем договариваться.

    Я думаю, в ближайшее время встретимся с коллегами из «Акрона» и обсудим наше взаимодействие по дальнейшему использованию стадиона. Он не находится в собственности «Крыльев Советов», принадлежит области. Мы понимаем, будут какие-то небольшие неудобства, но ничего, переживем. Рады видеть друзей и коллег на нашем стадионе», – сказал Андреев.

    • «Акрон» проводил несколько матчей на «Солидарность Арене», будучи в Первой лиге.
    • Тольяттинцы впервые вышли в РПЛ.
    • Клуб основан в 2018 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2024 16:37
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1717336284
    Символическая, но всё же конкуренция. Пойдёт на пользу.
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    ...уефан
    1717339184
    ...вот, только, кто на игры Акрона ходить будет?...
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    Ивантеевец
    1717339951
    Твою же мать, в Тольятти есть стадион с хорошим натуральным газоном, но из-за гребанного Фан-Уйди Акрону и его болельщикам придется кататься за 30-ть верст до Самары. Маразм крепчал, но мы верной дорогой идем, товарищи.
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