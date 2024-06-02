В «Ахмате» привели аргументы, почему переходные матчи в РПЛ нужно сократить до одного

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выступил за сокращение переходных матчей до одного.

Сейчас переходные матчи за места в РПЛ разыгрываются в двух парах.

«Мы в кулуарах между собой обсуждали это, но это решение не было вынесено на обсуждение в РФС. Если его сейчас принять, то это пойдет уже на сезон-2025/26. Зачем это нужно? Вы много знаете чемпионатов, где это есть? Их не так много. У нас 2 стыковых матча. У нас в этом году за выживание боролось 6 команд. Без всяких стыков.

Кроме того, это подушка безопасности, когда есть возможность выпускать молодых ребят и пробовать их наигрывать. А в «месилове», которое происходит сейчас, нет возможности выпустить молодого футболиста. Там выходят не футбол показывать, а биться. Наверное, только для этого это надо сделать», – сказал Айдамиров.