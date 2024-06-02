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    • В «Ахмате» привели аргументы, почему переходные матчи в РПЛ нужно сократить до одного

    В «Ахмате» привели аргументы, почему переходные матчи в РПЛ нужно сократить до одного

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выступил за сокращение переходных матчей до одного.

    • Сейчас переходные матчи за места в РПЛ разыгрываются в двух парах.

    «Мы в кулуарах между собой обсуждали это, но это решение не было вынесено на обсуждение в РФС. Если его сейчас принять, то это пойдет уже на сезон-2025/26. Зачем это нужно? Вы много знаете чемпионатов, где это есть? Их не так много. У нас 2 стыковых матча. У нас в этом году за выживание боролось 6 команд. Без всяких стыков.

    Кроме того, это подушка безопасности, когда есть возможность выпускать молодых ребят и пробовать их наигрывать. А в «месилове», которое происходит сейчас, нет возможности выпустить молодого футболиста. Там выходят не футбол показывать, а биться. Наверное, только для этого это надо сделать», – сказал Айдамиров.

    • Накануне «Урал» вылетел из РПЛ по итогам переходных матчей с «Акроном».
    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2024 16:24
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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1717340190
    В чём логика
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    O-kolesov
    1717340581
    Не убедил
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    FCSpartakM
    1717340937
    Кто-нибудь вообще понял, что он сказал? какая подушка?Тип слишком много аутсайдеров, что нет возможности выпустить молодняк? Господи. Лишь бы чем-то заняться, только не полезным
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    Гавроша Пятый
    1717343788
    Зато они первые по ошибкам в их пользу!
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    Александр.Т.
    1717344691
    Ноль логики у вас 30игр, +кубок, почему у Динамо хватало времени молодых выпускать в прошлом позапрошлом сезонах(Тюкавина, Захаряна, и т д, почему у ЦСКА есть время молодого Файзулаево выпускать и так у других клубов. А у Ахмата нет
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