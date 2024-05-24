Промес намекнул на скорое возвращение в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Прмоес оставил комментарий в профиле фанатского аккаунта в соцсети.
Болельщики «Спартака» опубликовали пост о том, что прошел с момента выхода Квинси на первое место среди бомбардиров клуба в чемпионате России.
«Скоро», – прокомментировал нидерландец, вероятно, имея в виду предстоящее возвращение в клуб.
- Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Промеса вскоре могут экстрадировать из ОАЭ на родину.