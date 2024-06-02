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    • РФС под угрозой наказаний потребовал у российских клубов обеспечить явку на суперфинал Кубка («Мутко против»)

    РФС под угрозой наказаний потребовал у российских клубов обеспечить явку на суперфинал Кубка («Мутко против»)

    РФС прибегнул к директивному обеспечению явки на суперфинал Фонбет Кубка России «Балтика»«Зенит».

    «Союз разослал по всем участникам кубка (108 команд) просьбу прикомандировать по трех сотрудников для «участия в параде клубов».

    Кроме того, на каждый клуб было роздано по 10 билетов, которые, по словам источника, было «настоятельно рекомендовано использовать под угрозой санкций». Каких именно, в РФС клубам не уточняли. Чтобы вы понимали, это уже минимум 11000 человек.

    Правда, оплачивать проезд никто, конечно же, не обещал. Но зато надо оформить Fan ID.

    Так что вот вам и еще 11 тысяч человек на трибунах. Которые «сами решили придти», – написал источник.

    • Матч начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • «Зенит» в случае победы над «Балтикой» оформит золотой дубль.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    02.06.2024 17:38
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    Комментарии (78)
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    Александр.Т.
    1717344769
    Глянул сейчас трансляцию и в правду народу мало
    Ответить
    Павелий
    1717345628
    Я живу в Питере. Регулярно на Зенит так раздают билеты.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1717347657
    Совковая добровольно принудительная система в действии. Гы гы
    Ответить
    alp
    1717348785
    вот уроды, если это правда ... зато фан айди есть...
    Ответить
    rash1959
    1717351334
    взгляните в телик, они празднуют в одиночку на огромном стадоне. вот это "поддержка"
    Ответить
    BRO_football
    1717351824
    Я не за Зенит, но похоже на бред. Если надо, то нагонят на стадион бюджетников, школьников и студентам. Никто не будет заморачиваться так с клубами. Да и что за "парад клубов" в итоге? Видео есть? Источник: поверь мне, брат!
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    russkiisergei
    1717355386
    Смотреть на позор Российского футбола - загоняют принудительно! вот откуда у голубых посещаемость
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    шахта Заполярная
    1717366210
    А кто то другова ожидал. На педикулезных в Лужники если только приезжие из питора пойдут. Уважающий себя болельщик на помой ных не пойдет, а массовка нужна. Вот и результат, на позор Российского футбола загоняет другой позор, смотрящие Российского футбола.
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    Zoge
    1717408822
    Где пенальти на Козлове?
    Ответить
    Zapolyarnic
    1717412507
    Из под палки за ****, умора. Медведев, Миллер, Дюков, Ротенберг, Тимченко должны были выйти вместо Педро и других бразильцев, тогда был бы аншлаг.
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