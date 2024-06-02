РФС под угрозой наказаний потребовал у российских клубов обеспечить явку на суперфинал Кубка («Мутко против»)

РФС прибегнул к директивному обеспечению явки на суперфинал Фонбет Кубка России «Балтика» – «Зенит».

«Союз разослал по всем участникам кубка (108 команд) просьбу прикомандировать по трех сотрудников для «участия в параде клубов».

Кроме того, на каждый клуб было роздано по 10 билетов, которые, по словам источника, было «настоятельно рекомендовано использовать под угрозой санкций». Каких именно, в РФС клубам не уточняли. Чтобы вы понимали, это уже минимум 11000 человек.

Правда, оплачивать проезд никто, конечно же, не обещал. Но зато надо оформить Fan ID.

Так что вот вам и еще 11 тысяч человек на трибунах. Которые «сами решили придти», – написал источник.