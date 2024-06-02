РФС под угрозой наказаний потребовал у российских клубов обеспечить явку на суперфинал Кубка («Мутко против»)

РФС прибегнул к директивному обеспечению явки на суперфинал Фонбет Кубка России «Балтика» – «Зенит».
«Союз разослал по всем участникам кубка (108 команд) просьбу прикомандировать по трех сотрудников для «участия в параде клубов».
Кроме того, на каждый клуб было роздано по 10 билетов, которые, по словам источника, было «настоятельно рекомендовано использовать под угрозой санкций». Каких именно, в РФС клубам не уточняли. Чтобы вы понимали, это уже минимум 11000 человек.
Правда, оплачивать проезд никто, конечно же, не обещал. Но зато надо оформить Fan ID.
Так что вот вам и еще 11 тысяч человек на трибунах. Которые «сами решили придти», – написал источник.
- Матч начнется в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Зенит» в случае победы над «Балтикой» оформит золотой дубль.