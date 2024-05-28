Слишкович сказал, ждут ли в «Спартаке» возвращение Промеса

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил, рассчитывают ли в команде, что Квинси Промес вернется в Москву.
– Есть ли у вас информация, что с Квинси Промесом?
– Нет, это уже старая история. Вы сами знаете, что и как с ним случилось.
Надеюсь, эта история для Квинси как человека закончится хорошо. Мы ждем Промеса в «Спартаке, надеемся, он вернется.
- Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Сейчас рассматривается запрос о его экстрадиции. Футболиста выпустили из тюрьмы Дубая под залог.
Источник: «РБ Спорт»