Слишкович сказал, ждут ли в «Спартаке» возвращение Промеса

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил, рассчитывают ли в команде, что Квинси Промес вернется в Москву.

– Есть ли у вас информация, что с Квинси Промесом?

– Нет, это уже старая история. Вы сами знаете, что и как с ним случилось.

Надеюсь, эта история для Квинси как человека закончится хорошо. Мы ждем Промеса в «Спартаке, надеемся, он вернется.