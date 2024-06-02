Дюков рассказал о переговорах с ФИФА и УЕФА

Президент РФС Александр Дюков высказался о переговорах с ФИФА и УЕФА.

«С момента нашей последней встречи с представителями ФИФА и УЕФА никаких новостей нет. Переговоры находятся на паузе. Если говорить о нашей позиции, позиции международных регуляторов ФИФА и УЕФА, они озвучены. В настоящий момент мы считаем, что мяч находится на половине поля УЕФА.

Одно решение они уже приняли – о возвращении наших юношеских сборных U17. Теперь мы ждeм практической и технической реализации этого решения», – сказал Дюков.