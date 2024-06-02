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    Дюков рассказал о переговорах с ФИФА и УЕФА

    Президент РФС Александр Дюков высказался о переговорах с ФИФА и УЕФА.

    «С момента нашей последней встречи с представителями ФИФА и УЕФА никаких новостей нет. Переговоры находятся на паузе. Если говорить о нашей позиции, позиции международных регуляторов ФИФА и УЕФА, они озвучены. В настоящий момент мы считаем, что мяч находится на половине поля УЕФА.

    Одно решение они уже приняли – о возвращении наших юношеских сборных U17. Теперь мы ждeм практической и технической реализации этого решения», – сказал Дюков.

    • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший – 7 июня против Беларуси.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.06.2024 15:36
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    Комментарии (10)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717332417
    Проеврить всех судей и чиновников РФС на полиграфе на предмет договорняков, в прямом эфире Матч ТВ
    Ответить
    R_a_i_n
    1717332578
    Господи, пора отстать от этих фифей и уефей. Они ничего не решают.
    Ответить
    NewLife
    1717333276
    "В настоящий момент мы считаем, что мяч находится на половине поля УЕФА." Мяча вообще на поле нет. Его достали из наших ворот и не отдают)
    Ответить
    Айболид
    1717333394
    Напрасная трата времени эта болтовня с марионетками .
    Ответить
    Ziklop
    1717333688
    в командировки ездите в европу мяч ищите?
    Ответить
    ...уефан
    1717334614
    ...галочку поставили, в ведомости расписались, денежку получили, возблагодарили судьбу за удобное и прибыльное кресло под жопой...
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    Литейный 4 (returned)
    1717334879
    Пока российские воска не денафицируют фашистскую окраину и гейевропу никаких Уефа и Фифа не будет.
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    Номэд
    1717342138
    Уефой и фифой рулит пиндосия, а они всё хотят с ними о чем-то договориться. Небось ещё и взносы платят
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    BRO_football
    1717351928
    Мяча на поле нет! Его затолкали глубоко в задницу лично Дюкову!
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