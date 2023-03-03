Мартинс признался, что любит напевать песню МакSим «Знаешь ли ты»

Полузащитник Кристофер Мартинс рассказал, как относится к неофициальному гимн фанатов «Спартака» – песне МакSим «Знаешь ли ты».

— Успел выучить песню «Знаешь ли ты…»?

— Ха, слов не знаю, но мелодию напевать люблю. Недавно она заиграла в машине, сразу попросил водителя сделать погромче.

А вообще — я стараюсь учить как можно больше русских слов. Учителя не нанимал, потому что еще со школьных времен не люблю подолгу выполнять скучные задания. Но это не мешает мне знать много языков.

И русский тоже потихоньку начинаю понимать — в первую очередь через общение с игроками, персоналом, водителем, в городе.

26-летний Мартинс стоит 4,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Мартинса 8 матчей, гол, 2 ассиста.

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