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    Какой вы футболист?

    В «Спартаке» прокомментировали отказ Минспорта России в выдаче паспорта РФ Промесу

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение Минспорта РФ отказать в предоставлении российского гражданства полузащитнику Квинси Промесу.

    «В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

    Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным.

    Прокуратура хочет его опросить в качестве свидетеля, но настаивает на личном участии, хотя есть возможность это сделать по ВКС или через адвоката. Также законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют.

    Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес живет и работает в России — во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов голландца.

    Тем не менее, рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом.

    Когда это произойдет, попросим министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», — сказал Зеленов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2023 10:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 3 марта, 13:16

      Привет от некриминального Сноудена и пройдохи Депардье !

      0
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 3 марта, 13:13

      Россия всё ещё прислушивается к мнению западных судов? Ну понятно всё...

      0
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      Рейтинг: +168

      odessakmv 3 марта, 13:11

      "....юристов голландца" - вообще-то голландец - это национальность, судя по цвету кожи и ФИО Антоха как бы не совсем голландец или совсем не голландец

      0
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      Рейтинг: +6133

      rash1959 3 марта, 12:19

      Не нужно Промесу это нражданство. Антоха будь чист перед собой и всеми.

      0
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 11:57

      Российское гражданство получают заслуженные люди. Уголовникам и наркодилерам место в тюрьме. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 3 марта, 11:14

      Спартак: - Блаблабла...

      1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 11:03

      Кто вообще поднимает эту тему ? Человек под следствием, ну какое ещё смена гражданства.
      Всему своё время.

      0
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      Рейтинг: +122

      Назарян 3 марта, 11:00

      давайте всех уголовников из за бугра позовем и дадим Российское гражданство , на куй он нужен мерзопакостный играя все время бьет из под тишка а потом в сторонке остается

      5
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Назарян 3 марта, 11:04

      Тебя не бил ?
      Он не азербайджанец , так что угомонись трошки.

      2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Алексей З 3 марта, 11:17

      На сайте с адекватными Модераторами Вас бы давно забанили за антироссийские, проукраинские и расистские высказывания.

      7
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Cleaner 3 марта, 11:29

      В чём вырожается мои расистские высказывания ?
      Тебе вечно ржащему , не кажется что необоснованные нападки ( до решения суда ) на Промеса и есть расизм ?
      Ты тупой как пятка, словами кидаешься не зная смысл их приминения.

      6
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      Рейтинг: +6133

      rash1959 > Назарян 3 марта, 12:22

      А то у нас мало отъявленых сноуденов-бутов с гражданством. Всё отребье в гости к нам. Не нужно Антохе этого гражданства.

      0
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      Рейтинг: +18121

      ilichkadr > rash1959 3 марта, 12:31

      Не, у Антохи это желание присутствует, особенно тогда, когда его на родине слегка прихватили за яйца. Сразу же к Лёне прибежал на поклон. Да и бизнес у Промеса в России какой/никакой имеется.

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > Назарян 3 марта, 12:45

      Все уголовники Кавказа и Средней Постсоветской Азии в России, а язык у тебя мерзопакостный, несмотря на русские буквы

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