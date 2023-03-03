В «Спартаке» прокомментировали отказ Минспорта России в выдаче паспорта РФ Промесу

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение Минспорта РФ отказать в предоставлении российского гражданства полузащитнику Квинси Промесу.

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным.

Прокуратура хочет его опросить в качестве свидетеля, но настаивает на личном участии, хотя есть возможность это сделать по ВКС или через адвоката. Также законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют.

Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес живет и работает в России — во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов голландца.

Тем не менее, рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом.

Когда это произойдет, попросим министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», — сказал Зеленов.

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