Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Воспитанник «Краснодара» рассказал о состоянии здоровья Галицкого, который борется с онкологией

Воспитанник «Краснодара» рассказал о состоянии здоровья Галицкого, который борется с онкологией

3 марта 2023, 08:54
3

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

«Когда узнал про болезнь Галицкого, сложно было осознать. Причем никто же не знал, какая болезнь. Очень тревожно.

Но я с тех пор много раз его видел — такой же энергичный, жизнерадостный даже. Не заметил, чтобы болезнь оставила отпечаток», — сказал Якимов.

  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.
  • У него онкология.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
Галицкий заблокировал переход в «Краснодар» экс-игрока сборной Бразилии 4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Якимов Вячеслав Галицкий Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1677828576
здоровье ему он многое для клуба сделал
Ответить
Нас Много
1677829004
В российском футболе всё может поменяться в лучшую сторону, когда такие люди, как Сергей Николаевич возьмут бразды правления футболом в свои руки. Здоровья вам, Сергей Николаевич.
Ответить
Назарян
1677833698
да на таких и держится наш футбол , а Галицкому здоровья что самое главное в наше время
Ответить
Главные новости
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
23:42
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
23:27
2
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
12
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
3
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Все новости
Все новости
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
12
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
3
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
7
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
101
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+