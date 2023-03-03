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    Какой вы футболист?

    Воспитанник «Краснодара» рассказал о состоянии здоровья Галицкого, который борется с онкологией

    Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

    «Когда узнал про болезнь Галицкого, сложно было осознать. Причем никто же не знал, какая болезнь. Очень тревожно.

    Но я с тех пор много раз его видел — такой же энергичный, жизнерадостный даже. Не заметил, чтобы болезнь оставила отпечаток», — сказал Якимов.

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.
    • У него онкология.

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    Источник: Sport24

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    03.03.2023 08:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 11:59

      А этично эту тему обсуждать ?

      0
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      Рейтинг: +122

      Назарян 3 марта, 11:54

      да на таких и держится наш футбол , а Галицкому здоровья что самое главное в наше время

      2
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 3 марта, 10:36

      В российском футболе всё может поменяться в лучшую сторону, когда такие люди, как Сергей Николаевич возьмут бразды правления футболом в свои руки. Здоровья вам, Сергей Николаевич.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 3 марта, 10:29

      здоровье ему он многое для клуба сделал

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      Рейтинг: +943

      Спартач80 3 марта, 09:16

      Галицкому здоровья!!!

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