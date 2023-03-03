Воспитанник «Краснодара» рассказал о состоянии здоровья Галицкого, который борется с онкологией

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал о болезни владельца клуба Сергея Галицкого.

«Когда узнал про болезнь Галицкого, сложно было осознать. Причем никто же не знал, какая болезнь. Очень тревожно.

Но я с тех пор много раз его видел — такой же энергичный, жизнерадостный даже. Не заметил, чтобы болезнь оставила отпечаток», — сказал Якимов.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.

Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.

У него онкология.

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