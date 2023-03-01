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  • Прохин: «Гегемония «Зенита» – это плюс для российского футбола»

Прохин: «Гегемония «Зенита» – это плюс для российского футбола»

1 марта 2023, 23:32
6

Защитник «Ростова» Данила Прохин объяснил, в чем плюс гегемонии «Зенита» для российского футбола.

«Почему бы «Ростову» не побороться за чемпионство? Вдруг у «Зенита» начнeтся неудачная серия.

На самом деле, их гегемония — плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне как воспитаннику даже в пять раз приятнее», – сказал Прохин.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
  • Команда выиграла 4 последних чемпионата России.
  • РПЛ возобновится 3 марта.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Прохин Данила
Комментарии (6)
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NewLife
1677707740
Абсолютно кринжовый заголовок. Что за редакторы в Бомбардире, которые пропускают такую хрень.
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nik55
1677744502
клоун в чем плюс----что без легионеров они в глубокой заднице----слабо лизнул
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paracetamol
1677775355
Все правильно. Не пора ли в Зенит, Данила?
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Вомбат
1677779277
Чья-либо гегемония может быть плюсом для футбола только в одном случае. Если она поднимает престиж страны, в которй играет гегемон. Как Бавария, как Реал, как Барселона, как Ливерпуль или раньше Челси и МЮ. А насчет Зенита... Ну обыграл Ростов гегемона раз в десять лет, и что с того? Ведь этот гегемон для мира никто. Интрига в чемпионате куда предпочтительнее подобной ерунды. Кстати, если что, я болельщик Зенита с 52 летним стажем.
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gennadiy
1677780010
Вот это бред, надо же до такого додуматься.
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crf575757
1677860228
ЗЕНИТ - позор Российского футбола!!
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