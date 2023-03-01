Прохин: «Гегемония «Зенита» – это плюс для российского футбола»

Защитник «Ростова» Данила Прохин объяснил, в чем плюс гегемонии «Зенита» для российского футбола.
«Почему бы «Ростову» не побороться за чемпионство? Вдруг у «Зенита» начнeтся неудачная серия.
На самом деле, их гегемония — плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне как воспитаннику даже в пять раз приятнее», – сказал Прохин.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- Команда выиграла 4 последних чемпионата России.
- РПЛ возобновится 3 марта.
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Источник: Sport24