Прохин: «Гегемония «Зенита» – это плюс для российского футбола»

Защитник «Ростова» Данила Прохин объяснил, в чем плюс гегемонии «Зенита» для российского футбола.

«Почему бы «Ростову» не побороться за чемпионство? Вдруг у «Зенита» начнeтся неудачная серия.

На самом деле, их гегемония — плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне как воспитаннику даже в пять раз приятнее», – сказал Прохин.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Команда выиграла 4 последних чемпионата России.

РПЛ возобновится 3 марта.

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