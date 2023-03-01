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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Прохин: «Гегемония «Зенита» – это плюс для российского футбола»

    Защитник «Ростова» Данила Прохин объяснил, в чем плюс гегемонии «Зенита» для российского футбола.

    «Почему бы «Ростову» не побороться за чемпионство? Вдруг у «Зенита» начнeтся неудачная серия.

    На самом деле, их гегемония — плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне как воспитаннику даже в пять раз приятнее», – сказал Прохин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Команда выиграла 4 последних чемпионата России.
    • РПЛ возобновится 3 марта.

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    Источник: Sport24

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    01.03.2023 23:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +346

      crf575757 3 марта, 19:17

      ЗЕНИТ - позор Российского футбола!!

      0
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      Рейтинг: +448

      gennadiy 2 марта, 21:00

      Вот это бред, надо же до такого додуматься.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 2 марта, 20:47

      Чья-либо гегемония может быть плюсом для футбола только в одном случае. Если она поднимает престиж страны, в которй играет гегемон. Как Бавария, как Реал, как Барселона, как Ливерпуль или раньше Челси и МЮ. А насчет Зенита... Ну обыграл Ростов гегемона раз в десять лет, и что с того? Ведь этот гегемон для мира никто. Интрига в чемпионате куда предпочтительнее подобной ерунды. Кстати, если что, я болельщик Зенита с 52 летним стажем.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 2 марта, 19:42

      Все правильно. Не пора ли в Зенит, Данила?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8093

      nik55 2 марта, 11:08

      клоун в чем плюс----что без легионеров они в глубокой заднице----слабо лизнул

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 09:24

      Напомните, когда Ростов обыгрывал Зенит ?

      0
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 2 марта, 00:55

      Абсолютно кринжовый заголовок. Что за редакторы в Бомбардире, которые пропускают такую хрень.

      2
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      Рейтинг: +816

      прабабушка краба > NewLife 2 марта, 04:25

      Как и с остальными заголовками. Тупо работа на кликбейт

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