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    Писарский прокомментировал свой пенальти в стиле Погба

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свой гол с пенальти в кубковом матче с «Динамо» (1:1).

    «Пенальти в стиле Поля Погба? Чуть потрепал нервишки партнерам и тренерскому штабу. Тренер говорит: «Бей, как хочешь, только забивай!» – сказал игрок.

    • «Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.
    • Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    01.03.2023 22:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 2 марта, 14:04

      Пробил неудачно. Мяч попал в руку вратарю и хорошо что после этого влетел в ворота.

      1
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 2 марта, 07:52

      пенальти это супер сложно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 1 марта, 23:09

      Если честно, то за малым не оконфузился. Рано по стопам Смолова решил идти

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > MaxRnD 1 марта, 23:29

      он даже не смотрел на вратаря....если смотрел мог развести по сторонам....серовно скоро с такими понтами будет другом пижона....

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Benifacto 1 марта, 23:34

      Причём пижонство, по моим наблюдениям, у него вовсю попёрло ещё со времён хет-трика за Оренбург ...

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      Рейтинг: +1440

      balam > MaxRnD 2 марта, 02:59

      давайте поддержим парня.хотя понт так и прет

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