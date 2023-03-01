Писарский прокомментировал свой пенальти в стиле Погба

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свой гол с пенальти в кубковом матче с «Динамо» (1:1).
«Пенальти в стиле Поля Погба? Чуть потрепал нервишки партнерам и тренерскому штабу. Тренер говорит: «Бей, как хочешь, только забивай!» – сказал игрок.
- «Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
- Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.
- Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого