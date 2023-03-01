Писарский прокомментировал свой пенальти в стиле Погба

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свой гол с пенальти в кубковом матче с «Динамо» (1:1).

«Пенальти в стиле Поля Погба? Чуть потрепал нервишки партнерам и тренерскому штабу. Тренер говорит: «Бей, как хочешь, только забивай!» – сказал игрок.

«Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.

Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.

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