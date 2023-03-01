«Динамо» не смогло выиграть у «Крыльев Советов» в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России. Команды сыграли вничью – 1:1.

На гол Владимира Писарского в первом тайме москвичи ответили забитым мячом Ярослава Гладышева во второй половине встречи.

«Динамо» вылетело в Путь регионов. Самарцы сыграют в полуфинале Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Писарский, 29 (с пенальти); 1:1 – Гладышев, 75.

Первый матч: 1:2

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