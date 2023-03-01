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  • Fonbet Кубок России. «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями» и вылетело в Путь регионов, самарцы вышли в полуфинал Пути РПЛ

Fonbet Кубок России. «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями» и вылетело в Путь регионов, самарцы вышли в полуфинал Пути РПЛ

1 марта 2023, 22:00
12

«Динамо» не смогло выиграть у «Крыльев Советов» в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России. Команды сыграли вничью – 1:1.

На гол Владимира Писарского в первом тайме москвичи ответили забитым мячом Ярослава Гладышева во второй половине встречи.

«Динамо» вылетело в Путь регионов. Самарцы сыграют в полуфинале Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Писарский, 29 (с пенальти); 1:1 – Гладышев, 75.

Первый матч: 1:2

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Крылья Советов Динамо
Комментарии (12)
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Persona_non_Grata
1677697355
Опаньки !!!
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GoLenaStop
1677697432
Матч был хорош!.. Особенно последние 10 минут. А, последний дальний удар по воротам Динамо - с замиранием сердца. Спасибо командам. Всем удачи.
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JTherry
1677697703
с победой, Крылья..! ничего неожиданного, все закономерно для кубковых игр, хорошо рассчитали свои силы на две игры, молодцы...) кстати, могли и выиграть, шансов было - хоть отбавляй (Шитов, Рассказов, Бейл)...
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derrik2000
1677697808
Ну, чё??? Поздравляю по-спортивному НАГЛУЮ команду Крылья Советов! Хорошая, интересная команда сейчас в Самаре. Любо-дорого смотреть на игру этих "провинциальных салажат", как их многие представляли и представляют.
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_Marqella_
1677698311
Ожидаемо,хорошая игра !!!
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АКС-74У
1677699183
Очень интересная жеребьевка завтра намечается.
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portero
1677699681
Крылья молодцы!!! Но надо в чемпе очки набирать, нехорошая чуйка, сто их будут судейки прижимать, как уже было, не так давно...
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zigbert
1677701481
Интересный и боевой получился матч. В отличие от первой игры голевых моментов было значительно больше. До последних секунд не было ясно кто победит в этой встрече.
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SLADE2019
1677736009
Йоканович сделал Динамо слабее и менее интереснее - это факт. Согласен, что не только Захарян, а вся средняя линия хромает.
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