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    Какой вы футболист?

    Fonbet Кубок России. «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями» и вылетело в Путь регионов, самарцы вышли в полуфинал Пути РПЛ

    «Динамо» не смогло выиграть у «Крыльев Советов» в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России. Команды сыграли вничью – 1:1.

    На гол Владимира Писарского в первом тайме москвичи ответили забитым мячом Ярослава Гладышева во второй половине встречи.

    «Динамо» вылетело в Путь регионов. Самарцы сыграют в полуфинале Пути РПЛ.

    Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Писарский, 29 (с пенальти); 1:1 – Гладышев, 75.

    Первый матч: 1:2

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2023 22:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 2 марта, 08:46

      Йоканович сделал Динамо слабее и менее интереснее - это факт. Согласен, что не только Захарян, а вся средняя линия хромает.

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 1 марта, 23:11

      Интересный и боевой получился матч. В отличие от первой игры голевых моментов было значительно больше. До последних секунд не было ясно кто победит в этой встрече.

      6
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      Рейтинг: +67524

      portero 1 марта, 22:41

      Крылья молодцы!!!
      Но надо в чемпе очки набирать, нехорошая чуйка, сто их будут судейки прижимать, как уже было, не так давно...

      7
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 1 марта, 22:40

      Динамо со звездой Захаряном не смогло обыграть никакущие КС, которые ошибались в каждой второй передаче.

      2
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 22:37

      От Динамо ожидал большего.
      Проблема в середине, Заха , Фомин и Макаров просто не тянут.

      2
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      Рейтинг: +838

      АКМ-74У 1 марта, 22:33

      Очень интересная жеребьевка завтра намечается.

      2
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      Рейтинг: +5519

      _Marqella_ 1 марта, 22:18

      Ожидаемо,хорошая игра !!!

      7
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > _Marqella_ 1 марта, 22:41

      А что Вы в этой игре хорошего то увидели? Косяк на косяке у обеих команд. С такой игрой ничего им в этом Кубке не светит.

      1
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ > Cleaner 2 марта, 09:19

      Это есть уровень нынешнего российского футбола.

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > FRZZ 2 марта, 11:14

      Спартак - Локо своей игрой оставили гораздо более приятное впечатление. А это тоже российский футбол. Может быть и Динамо - КС 5-го марта другую игру покажут, но то, что я увидел вчера, было ОТКРОВЕННО слабо.

      0
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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 1 марта, 22:10

      Ну, чё???
      Поздравляю по-спортивному НАГЛУЮ команду Крылья Советов!
      Хорошая, интересная команда сейчас в Самаре.
      Любо-дорого смотреть на игру этих "провинциальных салажат", как их многие представляли и представляют.

      6
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      Рейтинг: +28759

      JTherry 1 марта, 22:08

      с победой, Крылья..! ничего неожиданного, все закономерно для кубковых игр, хорошо рассчитали свои силы на две игры, молодцы...) кстати, могли и выиграть, шансов было - хоть отбавляй (Шитов, Рассказов, Бейл)...

      9
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > JTherry 1 марта, 22:43

      Вы это серьезно? КС не проиграли только потому, что Динамо сейчас такое же кривоногое, как и сами Крылья.

      0
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      Рейтинг: +28759

      JTherry > Cleaner 1 марта, 22:57

      а что в моем посте несерьезного - разве результат КС не достигли на этой стадии..? игра боевая, веселая, шансов забить много, для весны очень даже норм...) матч РПЛ между КС-Д будет точно другим, сценарий не читал, но почему-то уверен в этом...

      2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > JTherry 1 марта, 23:00

      1. Результат есть. Но достигнут ли он или так карта легла?
      2. Сценарий утвержден. Динамо выиграет 3:1.
      3. Ну а сегодня Крылья просто отскочили. Фарт. Бывает и такое...)

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      Рейтинг: +28759

      JTherry > Cleaner 1 марта, 23:15

      сразу по трем пунктам - может быть и такое, а может и не быть...)

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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop > JTherry 2 марта, 02:53

      ;-))

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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 1 марта, 22:03

      Матч был хорош!.. Особенно последние 10 минут.
      А, последний дальний удар по воротам Динамо - с замиранием сердца.
      Спасибо командам.
      Всем удачи.

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