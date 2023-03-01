Йоканович сделал Динамо слабее и менее интереснее - это факт. Согласен, что не только Захарян, а вся средняя линия хромает.
«Динамо» не смогло выиграть у «Крыльев Советов» в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России. Команды сыграли вничью – 1:1.
На гол Владимира Писарского в первом тайме москвичи ответили забитым мячом Ярослава Гладышева во второй половине встречи.
«Динамо» вылетело в Путь регионов. Самарцы сыграют в полуфинале Пути РПЛ.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Писарский, 29 (с пенальти); 1:1 – Гладышев, 75.
Первый матч: 1:2
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