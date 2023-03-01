«Динамо» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России

«Динамо» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Fonbet Кубка России (Путь РПЛ).
- Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в среду, 1 марта.
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Динамо»: Лещук, Даса, Скопинцев, Сазонов, Фернандес, Кутицкий, Захарян, Фомин, Нгамале, Макаров, Тюкавин.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Чиркович, Костанца, Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
- Матчей в сезоне: 16
- Желтые карточки: 60 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 20
Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу самарской команды.
«Крылья» выиграли у «Динамо» четыре раза в пяти последних матчах.
Коэффициенты:
- Победа Динамо – 1.74
- Ничья – 4.20
- Победа Крыльев – 5.60
Где смотреть матч Динамо – Крылья Советов
Источник: Бомбардир.ру