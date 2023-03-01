«Динамо» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России

«Динамо» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Fonbet Кубка России (Путь РПЛ).

Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в среду, 1 марта.

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Динамо»: Лещук, Даса, Скопинцев, Сазонов, Фернандес, Кутицкий, Захарян, Фомин, Нгамале, Макаров, Тюкавин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Чиркович, Костанца, Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Матчей в сезоне: 16

Желтые карточки: 60 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 20

Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу самарской команды.

«Крылья» выиграли у «Динамо» четыре раза в пяти последних матчах.

Коэффициенты:

Победа Динамо – 1.74

Ничья – 4.20

Победа Крыльев – 5.60

Где смотреть матч Динамо – Крылья Советов

Прогноз на матч Динамо – Крылья Советов