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    «Динамо» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России

    «Динамо» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Fonbet Кубка России (Путь РПЛ).

    • Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в среду, 1 марта.
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    «Динамо»: Лещук, Даса, Скопинцев, Сазонов, Фернандес, Кутицкий, Захарян, Фомин, Нгамале, Макаров, Тюкавин.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Чиркович, Костанца, Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.

    Судья: Павел Кукуян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 16
    • Желтые карточки: 60 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу самарской команды.

    «Крылья» выиграли у «Динамо» четыре раза в пяти последних матчах.

    Коэффициенты:

    • Победа Динамо – 1.74
    • Ничья – 4.20
    • Победа Крыльев – 5.60

    Где смотреть матч Динамо – Крылья Советов

    Прогноз на матч Динамо – Крылья Советов

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2023 19:11
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