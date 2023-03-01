Дзюба: «После карьеры дам большое интервью или книжку выпущу. Рубану жесткую правду без прикрас»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба планирует выступить с громкими заявлениями после карьеры.

— Есть ли какое-то откровение, о котором ты не можешь говорит сейчас, но расскажешь после карьеры?

— Да, много таких. Как закончу, дам большое интервью или книжку выпущу. Как в фильме «Голая правда» с Джерадом Батлером, где он все рассказывает про отношения. Без прикрас все расскажу. Прям жестко. Рубану прям правду, чтобы ни у кого не было иллюзий. Многие внутри кухни знают, что происходит.

Контракт 34-летнего Дзюбы с «Локо» действует до лета.

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