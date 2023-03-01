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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «После карьеры дам большое интервью или книжку выпущу. Рубану жесткую правду без прикрас»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба планирует выступить с громкими заявлениями после карьеры.

    — Есть ли какое-то откровение, о котором ты не можешь говорит сейчас, но расскажешь после карьеры?

    — Да, много таких. Как закончу, дам большое интервью или книжку выпущу. Как в фильме «Голая правда» с Джерадом Батлером, где он все рассказывает про отношения. Без прикрас все расскажу. Прям жестко. Рубану прям правду, чтобы ни у кого не было иллюзий. Многие внутри кухни знают, что происходит.

    • Контракт 34-летнего Дзюбы с «Локо» действует до лета.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 18:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +346

      crf575757 2 марта, 03:22

      Двух слов толком связать не умеет, зато туда же лезет с "мемуарами"!

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 2 марта, 00:24

      Надо , кому то , на опережение сыграть.Про и по , бревну !

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      Рейтинг: +359

      vavilon69 1 марта, 19:52

      Не хватает пареньку внимания.

      0
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      Рейтинг: +6132

      rash1959 1 марта, 19:42

      Книжку то выпустить сложновато будет, а вот новые видосы "без прикрас" будем ждать.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 1 марта, 18:55

      Сразу на туалетной бумаге

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