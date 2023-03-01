Дзюба рассказал, за что безумно уважает Черчесова

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об отношениях с экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Конфликта с Черчесовым не было, было недопонимание.

Я восхищен Черчесовым на чемпионате мира. Когда от нас все отвернулись, атмосфера была гнетущая, он смог всех нас сплотить. По сей день я безумно его уважаю. Он мой старший товарищ, которому могу позвонить за наставлением, и он в своей манере может мне ответить.

С 2018 года у Черчесова произошел личностный и тренерский скачок. Я его уважаю. А то, что было раньше, осталось в прошлом.

Ну, сказали друг другу что-то. Я считаю, что у мужиков должно быть принято говорить в лицо, а не за спиной. Мы, россияне, этим и должны отличаться: сказал и сказал, а потом помирились. Не с водкой, но и так хорошо. Но не держать за пазухой негатив», – сказал Дзюба.

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