Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба рассказал, за что безумно уважает Черчесова

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об отношениях с экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    «Конфликта с Черчесовым не было, было недопонимание.

    Я восхищен Черчесовым на чемпионате мира. Когда от нас все отвернулись, атмосфера была гнетущая, он смог всех нас сплотить. По сей день я безумно его уважаю. Он мой старший товарищ, которому могу позвонить за наставлением, и он в своей манере может мне ответить.

    С 2018 года у Черчесова произошел личностный и тренерский скачок. Я его уважаю. А то, что было раньше, осталось в прошлом.

    Ну, сказали друг другу что-то. Я считаю, что у мужиков должно быть принято говорить в лицо, а не за спиной. Мы, россияне, этим и должны отличаться: сказал и сказал, а потом помирились. Не с водкой, но и так хорошо. Но не держать за пазухой негатив», – сказал Дзюба.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 6
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14469

      playsh 1 марта, 20:08

      За что кукушка хвалит петуха - за то,что хвалит тот кукушку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14469

      playsh > playsh 1 марта, 20:12

      Ключевое слово здесь - безумно...Без ума,значит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 1 марта, 19:09

      Я уважаю пирата.
      А я уважаю кота. (с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4888

      алдан2014 1 марта, 17:03

      Стоило Артемке уйти из болота,так адекватные вещи стал говорить. Так держать. И хватит уже с болелами кусаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      koli4ka 1 марта, 17:02

      сегодня куда не плюнь, попадешь в дсюбу,ну прям как перец из ларца...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11