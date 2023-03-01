Стало известно, сколько болельщиков придет на первый домашний матч «Спартака» с Fan ID

Появилась информация о возможной посещаемости матча 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал».

По информации «РБ Спорт», на первый домашний матч «Спартака» с Fan ID продано не более 2 тысяч билетов. При покупке требуется указать номер карты болельщика.

«Спартак» также продал около 5 тысяч абонементов. Неизвестно, сколько владельцев абонементов уже оформили Fan ID.

По самым оптимистичным прогнозам, на матче с «Уралом» ожидается около 8 тысяч зрителей, сообщает «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Урал» в субботу, 4 марта.

Fan ID начали оформлять с июля.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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