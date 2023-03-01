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  • Стало известно, сколько болельщиков придет на первый домашний матч «Спартака» с Fan ID

Стало известно, сколько болельщиков придет на первый домашний матч «Спартака» с Fan ID

1 марта 2023, 15:33
6

Появилась информация о возможной посещаемости матча 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал».

По информации «РБ Спорт», на первый домашний матч «Спартака» с Fan ID продано не более 2 тысяч билетов. При покупке требуется указать номер карты болельщика.

«Спартак» также продал около 5 тысяч абонементов. Неизвестно, сколько владельцев абонементов уже оформили Fan ID.

По самым оптимистичным прогнозам, на матче с «Уралом» ожидается около 8 тысяч зрителей, сообщает «РБ Спорт».

  • «Спартак» примет «Урал» в субботу, 4 марта.
  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Спартак
Комментарии (6)
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portero
1677674337
Упыри управленцы придумали тупую вещь, но уже назначены начальники с хорошими окладами, назад упыри ничего не отменят, у них всё хорошо и по плану....
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Kollljan
1677677018
Зрителей в пердиве на стадионы больше приходит
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Napaleon Banapart
1677678456
Я тоже оформил. Только не фан ай ди а годовую подписку на ТВ... Условия ЛЮКС. Холодильник в шаговой доступности. Балкон рядом. Широкий мягкий диван...
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paracetamol
1677681347
Это чё, народная команда с 8 тысячами народа на домашнем стадионе?
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ivany4
1677682303
Посмотрим, как предположение отличается от действительности. На самом деле введение ID покажет в реальности, любителей футбола и тусовщиков от футбола. Лучше клубу работать с реальным положением ситуации с болельщиками, чем набирать за 500 рублей мнимую "армию" фанатов. Видимо не зря ходили слухи о наборе "футбольных клакеров" с начала открытия баклан арены. И что-то подсказывает мне, что через пол года все встанет на свое место. Жаль, что горе эксперты и якобы комментаторы не умеют объяснять ситуацию, а заботятся о своем эго.
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JI e x a
1677685154
У нас парадоксальная ситуация в сфере менеджмента. Все страны придумывают, как завлечь болельщиков на стадионы, а наши - как разогнать последних.
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