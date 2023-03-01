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    Какой вы футболист?

    Стало известно, сколько болельщиков придет на первый домашний матч «Спартака» с Fan ID

    Появилась информация о возможной посещаемости матча 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал».

    По информации «РБ Спорт», на первый домашний матч «Спартака» с Fan ID продано не более 2 тысяч билетов. При покупке требуется указать номер карты болельщика.

    «Спартак» также продал около 5 тысяч абонементов. Неизвестно, сколько владельцев абонементов уже оформили Fan ID.

    По самым оптимистичным прогнозам, на матче с «Уралом» ожидается около 8 тысяч зрителей, сообщает «РБ Спорт».

    • «Спартак» примет «Урал» в субботу, 4 марта.
    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.03.2023 15:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1136

      ПалкоВводецъ (returned) 1 марта, 19:57

      Перестают ходить на Спартак. Надоело им видать лицезреть судейские победы. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 1 марта, 18:39

      У нас парадоксальная ситуация в сфере менеджмента. Все страны придумывают, как завлечь болельщиков на стадионы, а наши - как разогнать последних.

      2
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 1 марта, 17:51

      Посмотрим, как предположение отличается от действительности.
      На самом деле введение ID покажет в реальности, любителей футбола и тусовщиков от футбола. Лучше клубу работать с реальным положением ситуации с болельщиками, чем набирать за 500 рублей мнимую "армию" фанатов. Видимо не зря ходили слухи о наборе "футбольных клакеров" с начала открытия баклан арены. И что-то подсказывает мне, что через пол года все встанет на свое место.
      Жаль, что горе эксперты и якобы комментаторы не умеют объяснять ситуацию, а заботятся о своем эго.

      3
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 17:35

      Это чё, народная команда с 8 тысячами народа на домашнем стадионе?

      2
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 1 марта, 16:47

      Я тоже оформил. Только не фан ай ди а годовую подписку на ТВ... Условия ЛЮКС. Холодильник в шаговой доступности. Балкон рядом. Широкий мягкий диван...

      2
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 1 марта, 16:23

      Зрителей в пердиве на стадионы больше приходит

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      Рейтинг: +67524

      portero 1 марта, 15:38

      Упыри управленцы придумали тупую вещь, но уже назначены начальники с хорошими окладами, назад упыри ничего не отменят, у них всё хорошо и по плану....

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      Рейтинг: +344

      dragoff > portero 1 марта, 17:34

      Сейчас наймут новых сотрудников, тоже с хорошими окладами и будут думать, как правильно все это отменить или переделать

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