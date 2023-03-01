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  • Боец Монсон назвал Дзюбу настоящим мужиком за его слова про Россию и Путина

Боец Монсон назвал Дзюбу настоящим мужиком за его слова про Россию и Путина

1 марта 2023, 14:14
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Российский боец Джефф Монсон оценил гражданскую позицию форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба – настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее. Он настоящий мужик, потому что придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию.

Поддержка своей страны не делает вас настоящим мужчиной. Поддержка правды и справедливости делает это», – сказал Монсон.

  • Дзюба был на встрече с Владимиром Путиным после чемпионата мира-2018, где Россия дошла до 1/4 финала.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Путин Владимир
Комментарии (1)
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BlackMurder
1677681083
Российский боец, аххха, как малком и клаудинье, как Гильерме и Ари)
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