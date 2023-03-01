Боец Монсон назвал Дзюбу настоящим мужиком за его слова про Россию и Путина

Российский боец Джефф Монсон оценил гражданскую позицию форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба – настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее. Он настоящий мужик, потому что придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию.

Поддержка своей страны не делает вас настоящим мужчиной. Поддержка правды и справедливости делает это», – сказал Монсон.

Дзюба был на встрече с Владимиром Путиным после чемпионата мира-2018, где Россия дошла до 1/4 финала.

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