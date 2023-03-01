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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Боец Монсон назвал Дзюбу настоящим мужиком за его слова про Россию и Путина

    Российский боец Джефф Монсон оценил гражданскую позицию форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Артем Дзюба – настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее. Он настоящий мужик, потому что придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию.

    Поддержка своей страны не делает вас настоящим мужчиной. Поддержка правды и справедливости делает это», – сказал Монсон.

    • Дзюба был на встрече с Владимиром Путиным после чемпионата мира-2018, где Россия дошла до 1/4 финала.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    01.03.2023 14:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 1 марта, 17:31

      Российский боец, аххха, как малком и клаудинье, как Гильерме и Ари)

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 14:27

      Российский боец Джефф Монсон , звучит как Иван Петров.
      А какую правду отстаивает Дзюба .
      Он тупость свою показал. " Я за страну . я за Путина "
      Гражданин Дзыба , Путин и Россия не равновеликие величины, даже на своём опыте можешь понять , что ЛЮБОЙ человек может ошибаться.
      Как верный раб , ты заявляешь " История потом рассудит кто прав , кто не прав, а я до конца буду верить "...
      Кому верить и во что ? Так хитрожопые всегда между струек в дождь и пробираются.

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