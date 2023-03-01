Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они все там дрочат. Все люди это делают»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался об отношении к себе со стороны болельщиков.

«Половина болельщиков футбол не смотрит. Половина из них смотрит вверх или спиной. Кричат: «Давай Дзюбу». Будет другая фамилия – по барабану, а Дзюба – резонанс. Это же везде так! Ну, давай Дзюбу поорем!

С чего вдруг? За что они меня не любят? За дрочку, условно? Господи, да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают. То, что это видео попало, конечно, некрасиво, но я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво, и я это признаю. А в чем посыл фанатов «Спартака»? Они-то что могут сказать?» – прокомментировал Дзюба.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

Он брал с командой серебро РПЛ.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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