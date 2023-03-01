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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они все там дрочат. Все люди это делают»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался об отношении к себе со стороны болельщиков.

    «Половина болельщиков футбол не смотрит. Половина из них смотрит вверх или спиной. Кричат: «Давай Дзюбу». Будет другая фамилия – по барабану, а Дзюба – резонанс. Это же везде так! Ну, давай Дзюбу поорем!

    С чего вдруг? За что они меня не любят? За дрочку, условно? Господи, да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают. То, что это видео попало, конечно, некрасиво, но я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво, и я это признаю. А в чем посыл фанатов «Спартака»? Они-то что могут сказать?» – прокомментировал Дзюба.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Он брал с командой серебро РПЛ.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 10:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 2 марта, 13:56

      Если бы не газовые журналюги которые тебя раскрутили, был бы ты обычным деревянным изделием. Тебя не то что не любят, тебя просто не навидят за твою подлость , за твой язык, за все к чему ты прикоснешься. Хотя есть и те кто тебя любит - это газовые журналюги ( они на тебе кормятся) и пидоГоги

      0
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 13:28

      Все люди также какают, но не снимают это на видео, урод))

      5
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 1 марта, 12:09

      Дебил.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +67524

      portero 1 марта, 11:56

      Ой, дурак....
      потому что тебя слишком много и ты уверен что очень умный.....

      4
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 1 марта, 10:47

      Идиёёёт! Пох на твою дрочку! Тебя ненавидят за твою токсичность! За топтание Спартаковского флага, за "сектанты", за то, что за 300 кусков баксов родной клуб нах послал. За твой длинный и грязный язык в сторону Спартака на протяжении всей твоей карьеры. За заводящего, которого по твоей милости арестовали! Ну а дрочка это просто приятный бонус поржать над тобой!

      16
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      Рейтинг: +14469

      playsh 1 марта, 10:42

      Дурак был,дурак остался...Дрочат все,да вот засвечиваются в медиопространстве только клинические идиоты.Как там жена,как дети,а?Другой бы со стыда сгорел.
      Продолжай.

      11
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 10:38

      Мозгов у тебя нет , вот в чём беда.
      Зачем шарф показательно топтать, публично нести всякую херню , видосы компроматные ?
      Всё не от большого ума.
      Жизнь во многом " зебра " и " бумеранг " , получай ответочку и чёрную полосочку.
      К 34-ом пора уже поумнеть.

      5
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > Алексей З 1 марта, 10:49

      Ты-то дырявый уСраинский свидомит и к старости не поумнел, так чему ты истинного СпёрТаковца учить собрался ?

      3
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 1 марта, 10:32

      Истинный шпортаковец ))

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      Рейтинг: +14469

      playsh > кaстрюлька 1 марта, 10:46

      Тявкала,язык не откуси.В Спартаке он не воровал,дрочил втихаря,а вот в голубеньких цветах,где бардак процветает - проявил себя.

      3
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > playsh 1 марта, 10:48

      Ога, ты эта Быстрову расскажи

      5
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > кaстрюлька 2 марта, 13:30

      В твоей кастрюле только дерьмо варить

      1
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