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  • Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они все там дрочат. Все люди это делают»

Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они все там дрочат. Все люди это делают»

1 марта 2023, 10:29
8

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался об отношении к себе со стороны болельщиков.

«Половина болельщиков футбол не смотрит. Половина из них смотрит вверх или спиной. Кричат: «Давай Дзюбу». Будет другая фамилия – по барабану, а Дзюба – резонанс. Это же везде так! Ну, давай Дзюбу поорем!

С чего вдруг? За что они меня не любят? За дрочку, условно? Господи, да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают. То, что это видео попало, конечно, некрасиво, но я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво, и я это признаю. А в чем посыл фанатов «Спартака»? Они-то что могут сказать?» – прокомментировал Дзюба.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Он брал с командой серебро РПЛ.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Plyash
1677656525
Дурак был,дурак остался...Дрочат все,да вот засвечиваются в медиопространстве только клинические идиоты.Как там жена,как дети,а?Другой бы со стыда сгорел. Продолжай.
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R_a_i_n
1677656877
Идиёёёт! Пох на твою дрочку! Тебя ненавидят за твою токсичность! За топтание Спартаковского флага, за "сектанты", за то, что за 300 кусков баксов родной клуб нах послал. За твой длинный и грязный язык в сторону Спартака на протяжении всей твоей карьеры. За заводящего, которого по твоей милости арестовали! Ну а дрочка это просто приятный бонус поржать над тобой!
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portero
1677661016
Ой, дурак.... потому что тебя слишком много и ты уверен что очень умный.....
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Fialet
1677661781
Дебил.
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NewLife
1677666523
Все люди также какают, но не снимают это на видео, урод))
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шахта Заполярная
1677754603
Если бы не газовые журналюги которые тебя раскрутили, был бы ты обычным деревянным изделием. Тебя не то что не любят, тебя просто не навидят за твою подлость , за твой язык, за все к чему ты прикоснешься. Хотя есть и те кто тебя любит - это газовые журналюги ( они на тебе кормятся) и пидоГоги
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