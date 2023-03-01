Дуглас Сантос вошел в топ-10 ассистентов «Зенита» за всю историю

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос добрался до отметки в 35 голевых пасов за команду. Он вошел в топ-10 за всю историю клуба.

Топ-10 ассистентов «Зенита» выглядит так.

1. Андрей Аршавин (145).

2. Данни (88).

3. Артем Дзюба (71).

4. Халк (66).

5. Александр Кержаков (65).

6. Константин Зырянов (60).

7. Олег Шатов (44).

8. Александр Спивак (37).

9-10. Игорь Денисов (35).

9-10. Дуглас Сантос (35).

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