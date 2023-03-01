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    Какой вы футболист?

    Дуглас Сантос вошел в топ-10 ассистентов «Зенита» за всю историю

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос добрался до отметки в 35 голевых пасов за команду. Он вошел в топ-10 за всю историю клуба.

    Топ-10 ассистентов «Зенита» выглядит так.

    1. Андрей Аршавин (145).

    2. Данни (88).

    3. Артем Дзюба (71).

    4. Халк (66).

    5. Александр Кержаков (65).

    6. Константин Зырянов (60).

    7. Олег Шатов (44).

    8. Александр Спивак (37).

    9-10. Игорь Денисов (35).

    9-10. Дуглас Сантос (35).

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    01.03.2023 10:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 15:24

      Хороший игрок, хотя до Шавы далеко!

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      Рейтинг: +743

      Азбука 1 марта, 12:21

      Обычно в Зените отмечают других игроков, но Дуглас Сантос не шибко заметный, теневой делатель результата.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 10:22

      Посмотрите список этих топов ?
      Кто орёт про самый популярный клуб ?
      Походу у вас история началась с 2000-х.,а уж титулы пришли с переезда Газпрома в С-П.
      Искусственно созданный ФК. Керимов Анжи такое слепил , но на свои личные деньги и рерусрсов хватило на 3 года , за государственный счёт можно и 20 лет из говна конфетку делать.
      Закат питерских -кремлёвских не за горами и опять Зенит ждут трущёбы.

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      Рейтинг: +837

      7:1 > Алексей З 1 марта, 10:39

      у тебя даже ума не хватает, чтобы понять простую вещь: у клуба есть цена, и если когда-нибудь газпром решит выйти из спорта - клуб с руками оторвут. да хоть арабы или китайцы. это не провонявший спартак, который в 10 раз дешевле, и никому не нужный, еле впарили за 98,4 ляма евро, со всеми потрохами, включая стадион и всю инфраструктуру (и знаменитую базу в тарасофке, в том числе). вот она - стоимость спартака, и его явно в будущем ожидают трущобы.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > 7:1 1 марта, 11:28

      У тебя мудака ума хватает . Так где же сейчас те арабы и китайцы, о которых ты поёшь ?
      У вас нет ничего. После "озёрских" проведут аудит , наверно не бросят и подсунут какому-нибудь банку или корпорации , как непрофильный актив.
      Но таких неоправданных денег уже не будет, а своих нет от слова совсем.
      Ваш гонор только на деньгах Газпрома, а "базы" как-таковой нет. Голову включи, если есть включатель и что включать. Всему приходит конец и власти питерских тоже.

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      Рейтинг: +743

      Азбука > Алексей З 1 марта, 12:27

      В 20веке Спартак брал подряд чемпионства, но и его время прошло. Сейчас Зенит сила и может тратить согласно фейр-плей больше ибо находится в европейском клубном рейтинге выше других российских клубов.

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      Рейтинг: +837

      7:1 > Алексей З 1 марта, 18:25

      основной владелец зенита как раз банк. газпром-банк)

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > 7:1 1 марта, 19:20

      Не слышал , что ВЛАДЕЛЕЦ Зенита банк.
      Ну может опять "российские" мутные схемы.

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