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    Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023

    «Зенит» и «Пари НН» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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    «Зенит» лидирует в чемпионате, имея на счету 42 очка. «Пари НН» с 19 очками идет на 12-м месте.

    Команды провели четыре очных матча: две победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».

    В последний раз «Зенит» и «Пари НН» встречались 16 октября 2022 года – петербуржцы выиграли со счетом 3:0.

    • Игра состоится в субботу, 4 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    «Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, они дают на победу петербуржцев коэффициент 1,17. На ничью можно поставить за 8,20. На выигрыш гостей – за 17,00.

    Прогноз на матч Зенит – Пари НН

    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 15:32
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