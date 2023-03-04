«Зенит» и «Пари НН» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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«Зенит» лидирует в чемпионате, имея на счету 42 очка. «Пари НН» с 19 очками идет на 12-м месте.

Команды провели четыре очных матча: две победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».

В последний раз «Зенит» и «Пари НН» встречались 16 октября 2022 года – петербуржцы выиграли со счетом 3:0.

Игра состоится в субботу, 4 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 16:30 мск.

«Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, они дают на победу петербуржцев коэффициент 1,17. На ничью можно поставить за 8,20. На выигрыш гостей – за 17,00.

Прогноз на матч Зенит – Пари НН