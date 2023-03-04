«Зенит» и «Пари НН» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:30 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев – Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин – Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.
- Пари НН: Никита Гойло – Виктор Александров, Лукас Масоэро, Дмитрий Стоцкий, Иброхимхалил Юлдошев – Ярослав Михайлов, Никита Каккоев, Мамаду Майга – Тимур Сулейманов, Вячеслав Кротов, Эдгар Севикян.
Судья: Роман Галимов (Россия)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 46 (5,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 29
Команды провели четыре очных матча: две победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».
В последний раз «Зенит» и «Пари НН» встречались 16 октября 2022 года – петербуржцы выиграли со счетом 3:0.
Коэффициенты:
- Победа Зенита – 1.19
- Ничья – 7.20
- Победа Пари НН – 17.00
Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1.5)
Источник: «Бомбардир»