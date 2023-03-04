«Зенит» и «Пари НН» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Роман Галимов (Россия)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 46 (5,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 29

Команды провели четыре очных матча: две победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».

В последний раз «Зенит» и «Пари НН» встречались 16 октября 2022 года – петербуржцы выиграли со счетом 3:0.

Коэффициенты:

Победа Зенита – 1.19

Ничья – 7.20

Победа Пари НН – 17.00

Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1.5)

Где смотреть матч Зенит – Пари НН