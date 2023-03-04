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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023

    «Зенит» и «Пари НН» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Роман Галимов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 46 (5,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 29

    Команды провели четыре очных матча: две победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».

    В последний раз «Зенит» и «Пари НН» встречались 16 октября 2022 года – петербуржцы выиграли со счетом 3:0.

    Коэффициенты:

    • Победа Зенита – 1.19
    • Ничья – 7.20
    • Победа Пари НН – 17.00

    Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1.5)

    Где смотреть матч Зенит – Пари НН

    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 15:33
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