«Дзюба – зависимый игрок». Тарханов сравнил форварда «Локомотива» с Холандом

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Он зависимый игрок. Будет средняя линия у «Локомотива» активно играть, значит, от Дзюбы будет больше пользы.

Даже Холанд был незаметен в последнем матче Лиги чемпионов – против «Лейпцига». Потому что у «Манчестер Сити» игра не получалась.

– Хотя Холанд бегает быстрее и больше Дзюбы.

– Конечно! Это настоящая машина – скорость хорошая, мощь. Но он тоже зависит от того, как действует команда.

34-летний Дзюба подписал с «Локо» контракт до конца сезона.

Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

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