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  • «Дзюба – зависимый игрок». Тарханов сравнил форварда «Локомотива» с Холандом

«Дзюба – зависимый игрок». Тарханов сравнил форварда «Локомотива» с Холандом

28 февраля 2023, 13:29
1

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Он зависимый игрок. Будет средняя линия у «Локомотива» активно играть, значит, от Дзюбы будет больше пользы.

Даже Холанд был незаметен в последнем матче Лиги чемпионов – против «Лейпцига». Потому что у «Манчестер Сити» игра не получалась.

– Хотя Холанд бегает быстрее и больше Дзюбы.

– Конечно! Это настоящая машина – скорость хорошая, мощь. Но он тоже зависит от того, как действует команда.

  • 34-летний Дзюба подписал с «Локо» контракт до конца сезона.
  • Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Тарханов Александр
Комментарии (1)
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Enter2006
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Конечно зависимый. Если ему на кочерыжку никто не навешывает всей командой или на ногу - он невидимка на поле. Тактики = 0. Дриблинга = 0. Скорости = 0. Ему даже при приеме мяча развернуться тяжело, мяч у него угоняют. Справедливости ради тот же Шава в своё время и обыграть мог, и оттягивался защите помочь, и схитрить мог, и скорость и дриблинг были, и был "в нужное время в нужном месте" несмотря на свой рост, двигался по полю а не ждал прилёта мяча к себе. А Дзюба... Бревно есть бревно.
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