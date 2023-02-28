Алаба проголосовал за Месси на The Best. После критики в соцсетях он заявил, что считает лучшим Бензема

Защитник «Реала» Давил Алаба попал в скандал из-за голосования ФИФА The Best.

30-летний футболист на правах капитана сборной Австрии назвал лучшим игроком года форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Своего одноклубника Карима Бензема австриец поставил на второе место.

После массовой критики в соцсетях Алаба объяснил, что решение принималось вместе с партнерами по сборной Австрии, а сам он считает лучшим футболистом Бензема.

Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Бензема занял третье место.

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