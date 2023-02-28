Пименов назвал ошибкой неназначенный пенальти на Миранчуке в ворота «Спартака»

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов оценил судейские решения в ответном матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» – «Локомотив».

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

«Получилась отличная игра, очень динамичная, с массой голов. Я получил максимум удовольствия. Что касается судейства, то я считаю пенальти на Миранчуке был.

В моменте со вторым забитым мячом Тикнизян проиграл борьбу Игнатову. Там все было чисто», – сказал Пименов.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?