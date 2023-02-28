«Это не закончится, пока я не выиграю!». «Спартак» – о предголевой борьбе Игнатова с Тикнизяном

Пресс-служба «Спартака» выложила видео борьбы своего игрока Михаила Игнатова с футболистом «Локомотива» Наиром Тикнизяном перед голом Романа Зобнина в кубковом матче между командами (4:2).

«Это не закончится, пока я не выиграю!» – прокомментировал победную для Игнатова борьбу на лицевой линии «Спартак».

Президент РПЛ сомневается, что борьба Игнатова и Тикнизяна велась по правилам.

Игру обслуживал Сергей Иванов.

«Локомотив» планирует подать на него жалобу в ЭСК РФС.

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