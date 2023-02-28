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  • «Нет уверенности в обоснованности решения арбитра». Президент РПЛ Алаев – о засчитанном голе Зобнина

«Нет уверенности в обоснованности решения арбитра». Президент РПЛ Алаев – о засчитанном голе Зобнина

28 февраля 2023, 00:08
11

Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев высказался об ответном матче 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Футбол для первых игр после паузы, учитывая погодные условия, отличного уровня. Надеюсь, все команды будут набирать и мы будем свидетелями отличной концовки в обоих турнирах.

Лично у меня нет уверенности в обоснованности решения арбитра в моменте, предшествующем второму голу «Спартака».

Хотя подождем разъяснений ЭСК РФС», – заявил Алаев.

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Алаев Александр
Комментарии (11)
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Artemka444
1677533891
Конечно, все будут покрывать судью до конца!! Был бы другой матч обязательно был бы фол
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Baggio1986
1677553605
Сейчас секта гыгышников вылезет и все расскажет...
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Skull_Boy
1677558298
А чтож ты молчал когда был полнейший цирк в Ульяновске
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Давид59
1677561696
Вот именно, отборолся! У нас что вольная борьба или футбол?
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Ziklop
1677567088
результат не отменят, но спартачам нравится "правильное судейство"!
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paracetamol
1677567371
А ты чё, Алаев, варежку раззявил? В первый раз чтоль этот хмырь так судит!
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моэм
1677568074
Нет уверенности - молчи , тем более если тф " при должности "
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Павелий
1677568279
Когда фотошопили футболку Мозеса - ты молчал. Когда в матче с Сочи ставили пенальти без контакта игроков - ты молчал. Не стыдно?
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balam
1677574886
сразу видно кому не занесли.зря-может обидеться
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BoevStas1
1677579547
Не хрена тут не вижу)ну тикнизян слабак,выбей и не вые...
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