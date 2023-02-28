«Нет уверенности в обоснованности решения арбитра». Президент РПЛ Алаев – о засчитанном голе Зобнина

Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев высказался об ответном матче 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

Игру обслуживал Сергей Иванов.

Спартаковцы победили со счетом 4:2.

«Футбол для первых игр после паузы, учитывая погодные условия, отличного уровня. Надеюсь, все команды будут набирать и мы будем свидетелями отличной концовки в обоих турнирах.

Лично у меня нет уверенности в обоснованности решения арбитра в моменте, предшествующем второму голу «Спартака».

Хотя подождем разъяснений ЭСК РФС», – заявил Алаев.

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