Мостовой: «Слуцкому лучше молчать. Он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику со стороны экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. В его случае лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как.

Поэтому ему лучше заниматься своим делом, которое очень плохо в последние годы получается. «Рубин» вместе с ним вылетел из РПЛ. До этого его уволили из чемпионатов Голландии и Англии. Не ему рассуждать. Среди своих друзей может рассказать, а нам это зачем слушать?» – сказал Мостовой.

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.

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