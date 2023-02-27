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  • Мостовой: «Слуцкому лучше молчать. Он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»

Мостовой: «Слуцкому лучше молчать. Он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»

27 февраля 2023, 14:32
16

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику со стороны экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. В его случае лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как.

Поэтому ему лучше заниматься своим делом, которое очень плохо в последние годы получается. «Рубин» вместе с ним вылетел из РПЛ. До этого его уволили из чемпионатов Голландии и Англии. Не ему рассуждать. Среди своих друзей может рассказать, а нам это зачем слушать?» – сказал Мостовой.

  • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
  • Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.

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Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (16)
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ilichkadr
1677498386
Саня, как никогда прав. "Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как." Просто стоял рядом, иногда раскачивался в кресле.
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TOMSON
1677498455
И как же он причастен? Он так то еще рекордсмен в ЛЧ. На стадии 1/4 только ему удалось поиграть. И как бы клуб криво не играл, но из группы ЛЧ он выходил и чемпионство у Зенита с суперсоставом отбирал. И было это относительно недавно. А вот, что понимает Мостовой в современном футболе мне не известно, тк работы его не видно.
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ouiyghjmop
1677500331
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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DOCTOR PENALTY
1677500409
Здесь Мостовой прав, основную роль в тех победах ЦСКА сыграл Гинер.
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jek718875
1677501137
Единственное, что получилось, это занятие благотворительностью, и то хлеб
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Fialet
1677502011
Я уже сто раз писал, Слупский опустил КС на последнее место, но вдруг его взяли в ЦСКА, где был мощный сыгранный состав. Можно было сидеть в качалке и жрать пончики, главное не мешать команде самой играть. Плюс Гинер в то время был на максимуме влияния.
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mihail200606
1677503883
Ну если я правильно помню ЦСКА тогда стоял на вылет из группы лч,а он переломил ситуацию,вышли в плей офф.. не в гинере дело.. сладкий неглупый совсем человек, умнее того же мостового намного.. ну найдёт ещё свой клуб может, че ниб выиграет..может нет. Если с тренерством не срастётся, то может комментировать матчи - это у него очень неплохо получается, интереснее, чем у этих балоболов с матч тв
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