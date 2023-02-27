Дюрица связал брошенный в Вендела банан и отстранение российских команд

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица высказался о расистском инциденте в концовке матча Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3).

С трибун в полузащитника Вендела бросили банан.

Полиция уже вычислила злоумышленника. Его разыскивают.

Известно, какое наказание ждет «Волгу».

«Футбольных болельщиков не красят такие инциденты. Причем тут банан? Вендел, что, обезьяна?

Полузащитник «Зенита» такой же человек, как и все мы, и не важно, что у него другой цвет кожи.

В футболе не должно быть расизма, мы должны относится друг к другу как к людям, а не животным.

Это очень некрасиво! Хорошо, если этого фаната исключат из футбола, ведь этот спорт – игра джентльменов.

Болельщик, который кинул банан в Вендела проявляет тот же расизм, что и те люди, которые отстранили российский спорт только потому, что спортсмены – россияне.

В спорте должно быть уважение, а люди должны относиться друг к другу по-человечески», – сказал Дюрица.

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