Дюрица связал брошенный в Вендела банан и отстранение российских команд

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица высказался о расистском инциденте в концовке матча Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3).
- С трибун в полузащитника Вендела бросили банан.
- Полиция уже вычислила злоумышленника. Его разыскивают.
- Известно, какое наказание ждет «Волгу».
«Футбольных болельщиков не красят такие инциденты. Причем тут банан? Вендел, что, обезьяна?
Полузащитник «Зенита» такой же человек, как и все мы, и не важно, что у него другой цвет кожи.
В футболе не должно быть расизма, мы должны относится друг к другу как к людям, а не животным.
Это очень некрасиво! Хорошо, если этого фаната исключат из футбола, ведь этот спорт – игра джентльменов.
Болельщик, который кинул банан в Вендела проявляет тот же расизм, что и те люди, которые отстранили российский спорт только потому, что спортсмены – россияне.
В спорте должно быть уважение, а люди должны относиться друг к другу по-человечески», – сказал Дюрица.
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