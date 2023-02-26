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  • Кубок России. «Торпедо» вылетело от «Акрона» из Первой лиги (0:2). С 58-й минуты москвичи были в большинстве

Кубок России. «Торпедо» вылетело от «Акрона» из Первой лиги (0:2). С 58-й минуты москвичи были в большинстве

26 февраля 2023, 14:00
4

«Торпедо» проиграло в 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) «Акрону» из Тольятти. Победным оказался гол воспитанника «Спартака» Константина Савичева.

Игра прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

С 58-й минуты «Акрон» был в меньшинстве после удаления Данилы Полубояринова – бывшего игрока «Торпедо».

«Акрон» в следующем раунде тоже сыграет с клубом из РПЛ.

Россия. Кубок. 1/4 финала. Путь регионов

Акрон (Тольятти) – Торпедо (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Савичев, 26 (с пенальти); 2:0 – Эльдарушев, 38.

Удаления: Полубояринов, 58 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Торпедо Акрон
Комментарии (4)
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Ниф-Ниф
1677418142
Торпедо совсем плохо стало.
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crf575757
1677418538
Нам в Премьер лиге такие позорные команды как Торпедо не нужны!! Проваливайте!!
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BlackMurder
1677419000
Эх вспомнил торпедо , вернее нашу перекличку с фан сектором ротора Волгоград, мы кричали торпедо Москва, а они нам ротор Волгоград, потом мы просто похлопали друг другу
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