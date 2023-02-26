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  • «Даже я сегодня выйду и забью там». Карпин не воспринимает всерьез голы Комличенко в Чехии

«Даже я сегодня выйду и забью там». Карпин не воспринимает всерьез голы Комличенко в Чехии

26 февраля 2023, 10:13
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин относится к голам игрока в чемпионате Чехии.

— А в Чехии кто тебя в тонусе держал? В Европе же сам себе предоставлен вне тренировок.

— Да никто меня не сдерживал. Понятно, сам где-то режимил, контролировал себя. Но в плане еды, в плане тренировок, восстановления никто меня в тонусе не держал.

— А как же ты забил 29 мячей?

— Как говорит Георгич: «Да с кем ты там играл? Даже я выйду сегодня и забью» (смеется). По его словам, там любой забьет. Если серьезно, как-то так само получилось.

  • 27-летний воспитанник «Краснодара» играл в Чехии за «Слован» и «Младу Болеслав».

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Ростов Комличенко Николай Карпин Валерий
Комментарии (1)
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alefreddy
1677397800
в Мадагаскаре и более 50 можно забить
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