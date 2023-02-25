Бундеслига. «Боруссия» победила «Хоффенхайм» (1:0) и вышла на 1-е место, «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» (2:1)

Дортмундская «Боруссия» в 22-м туре Бундеслиги переиграла «Хоффенхайм». Гол забил Юлиан Брандт.

Команда Эдина Терзича как минимум до завтра будет занимать чистое первое место. «Хоффенхайм» опустился в зону стыковых матчей.

В другой матче встретились участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Сильнее оказался «Лейпциг». Оба его гола организовали Тимо Вернер и Эмиль Форсберг, ассистировавшие друг другу.

Германия. Бундеслига. 22-й тур

Хоффенхайм – Боруссия Д – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Брандт, 43.

Лейпциг – Айнтрахт – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вернер, 6; 2:0 – Форсберг, 40; 2:1 – Соу, 61.

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