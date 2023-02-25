Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран: «Зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры? Для чего?»

25 февраля 2023, 18:19
4

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не считает нужным наличие легионеров в РПЛ.

«Я не могу понять, зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры. Для чего? Еврокубков же нет. Я много раз говорил, что нужно заняться детскими школами в регионах. Это мое личное мнение. Я не понимаю, зачем нам нужны легионеры в таком количестве, как сейчас. Можно иметь максимум два-четыре качественных иностранца, не более. Вот для чего «Химкам» 10-12 новичков за эту зиму, из которых почти все — легионеры? Я не вижу логики.

Взять тот же «Зенит» — для чего им столько иностранцев? Чтобы чемпионат выигрывать каждый год? Не знаю, конечно, но им виднее. Можно же школами заняться, например. В «Чертаново» была серьезно организована школа, в чемпионате больше двенадцати футболиста из этой академии играет», – сказал Юран.

  • Тренер без работы с лета, когда покинул «Химки».
  • Юран вскоре планирует вернуться в РПЛ.
  • Также Юран тренировал в РПЛ «Шинник» (2008 год).

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!» 22
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Юран Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1677347067
Полностью согласен.
Ответить
Persona_non_Grata
1677353344
Всё хорошо в меру ...
Ответить
Fialet
1677355353
"Взять тот же «Зенит» — для чего им столько иностранцев? Чтобы чемпионат выигрывать каждый год?" - а что, Юран считает, что выигрывать чемпионат не надо, пусть все детьми занимаются и на занятые места похер? Бред, тогда зачем вообще чемпионаты проводить, пусть играют товарищеские игры, детишек наигрывают не думая об очках и медалях.
Ответить
zigbert
1677392258
Но разве от хороших легионеров кто откажется? А так конечно много лишних.
Ответить
Главные новости
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
5
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
6
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
85
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
11
Все новости
Все новости
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
84
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
11
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
10
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+