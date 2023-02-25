Юран: «Зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры? Для чего?»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не считает нужным наличие легионеров в РПЛ.

«Я не могу понять, зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры. Для чего? Еврокубков же нет. Я много раз говорил, что нужно заняться детскими школами в регионах. Это мое личное мнение. Я не понимаю, зачем нам нужны легионеры в таком количестве, как сейчас. Можно иметь максимум два-четыре качественных иностранца, не более. Вот для чего «Химкам» 10-12 новичков за эту зиму, из которых почти все — легионеры? Я не вижу логики.

Взять тот же «Зенит» — для чего им столько иностранцев? Чтобы чемпионат выигрывать каждый год? Не знаю, конечно, но им виднее. Можно же школами заняться, например. В «Чертаново» была серьезно организована школа, в чемпионате больше двенадцати футболиста из этой академии играет», – сказал Юран.

Тренер без работы с лета, когда покинул «Химки».

Юран вскоре планирует вернуться в РПЛ.

Также Юран тренировал в РПЛ «Шинник» (2008 год).

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