«Играла одна команда, а вторая думала, как продержаться». Мостовой – о матче «Волга» – «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил матч 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) между «Волгой» и «Зенитом» (0:3).

«Играла одна команда, а вторая думала, как продержаться. У «Волги» было всего пару ударов в сторону ворот «Зенита». Поле было неровное, кочковатое местами. Наверное, поэтому «Зенит» какое-то время мучился.

Но разговор здесь был о том, с каким счeтом выиграют. «Зенит» играл просто нормально, ничего не выдумывал. Какое-то время привыкали к такому полю. Разговор был один — два, три или четыре», – сказал Мостовой.

В следующем раунде «Зенит» сыграет с командой РПЛ.

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