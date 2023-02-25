«Сукины дети, вы отсюда не выйдете». Руководители «Эльче» угрожали судьям после поражения от «Бетиса»

Матч 23-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Бетисом» (2:3) завершился скандалом.
После финального свистка руководители «Эльче» угрожали судьям.
«Вы бессовестные сукины дети», – сказал спортивный координатор клуба Серхио Мантекон.
«Я запомнил вас, сукины дети», – добавил генеральный менеджер Педро Шинокка.
«Вы отсюда не выйдете», – пригрозил владелец «Эльче» Кристиан Брагарник.
- Матч обслуживал Игнасио Вильянуэва.
- Он удалил 3 футболистов «Эльче».
- «Бетис» забил победный гол с пенальти на 90+5-й минуте.
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Источник: El Larguero