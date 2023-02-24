Защитник ЦСКА Роша ответил, готов ли он сменить позицию

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о манере своей игры и возможной смене позиции.

– Ты часто играешь рискованно, выдвигаешься вперед – смело, даже рискованно. Федотов указывает на это?

– Он просит меня выходить вперед и создавать давление, когда ставит левым или правым центральным защитником.

А если я центральный, нужно больше контроля, и я, как правило, остаюсь сзади. Выдвинусь – сразу получу мяч за спину.

А какую из этих позиций в обороне занимаю, мне без разницы: как поручат.

– Бывало, что ты именно за спину и получал. Вы и штаб считаете этот риск оправданным?

– Чтение игры не всегда дается просто. Иногда выхожу, чтобы прервать атаку соперника и поскорее начать нашу, но пропускаю. Это игровые моменты, бывает.

– В Португалии ты иногда выходил опорником. Готов выйти на этой позиции за ЦСКА в случае чего?

– Я здесь, чтобы помогать команде. Где Федотов сочтет меня полезным, там я и выйду. Никаких проблем в Португалии в опорной зоне у меня не было.

В сентябре ЦСКА купил Рошу у «Портимоненси» за 2 миллиона евро.

С тех пор он провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?