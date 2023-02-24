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  • Мостовой: «Спартак» сделал Абаскалю хорошую жизнь на несколько лет вперед. А русских тренеров кроют»

Мостовой: «Спартак» сделал Абаскалю хорошую жизнь на несколько лет вперед. А русских тренеров кроют»

24 февраля 2023, 10:23
5

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Был бы «Спартак» на шестом месте, то никто бы не продлял контракт с Абаскалем. Команда сейчас идет хорошо, вот и продлили.

Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, потом уедет к себе в Испанию, как это делали тренеры до него. У нас же ведь как — иностранец приехал, получил деньги, уехал, а русских кроют, говорят, что мы такие‑сякие.

Всю жизнь футболу отдали, травмы заработали, а все равно плохие, — сказал Мостовой.

  • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
  • Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
  • Команда идет на втором месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Rabinovi_ch
1677224592
Че он всё время ноет то?
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eugen-han
1677227699
Время покажет, и может статься так, что Спартак в очередной раз ЛОХанется с данным тренером, но пока потенциал на лицо, а может всё обойдётся. Согласен лишь с тем, что продлевать нужно по итогам всего сезона, а не по результатам промежуточного итога работы,- это похоже на фальстарт, который так или иначе скажется на полной картине действия.
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Persona_non_Grata
1677229322
Выступления Мостового всё больше пахнут национализмом, а не патриотизмом - Осталось сказать, что в Спартаке притесняют русских игроков !!! Оценку работы тренера надо делать по его результатам, а не по национальности !!!
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alefreddy
1677238299
гнилью и завистью пропах Мост
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zigbert
1677240965
Во всех своих высказываниях Мостовой намекает что он давно созрел тренировать Спартак. И большие деньги не стал бы получать за свою работу.
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