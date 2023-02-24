Мостовой: «Спартак» сделал Абаскалю хорошую жизнь на несколько лет вперед. А русских тренеров кроют»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.
«Был бы «Спартак» на шестом месте, то никто бы не продлял контракт с Абаскалем. Команда сейчас идет хорошо, вот и продлили.
Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, потом уедет к себе в Испанию, как это делали тренеры до него. У нас же ведь как — иностранец приехал, получил деньги, уехал, а русских кроют, говорят, что мы такие‑сякие.
Всю жизнь футболу отдали, травмы заработали, а все равно плохие, — сказал Мостовой.
- Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
- Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
- Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
- Команда идет на втором месте в РПЛ.
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Источник: «Матч ТВ»