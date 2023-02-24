Лига Европы. «Шахтер» обыграл «Ренн» по пенальти и пробился в 1/8 финала

«Шахтер» уступил «Ренну» со счетом 1:2 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
По сумме двух встреч команды сыграли вничью 3:3.
В серии пенальти победила украинская команда – 5:4.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Ренн (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:1 (0:0), по пенальти – 4:5
Голы: 1:0 – Экамби, 52; 2:0 – Салах, 106; 2:1 – Белосян (в свои ворота), 119.
Первый матч – 1:2.
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Источник: «Бомбардир»