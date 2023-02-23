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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Шахтер
Ренн - Шахтер: обзор матча 23 февраля 2023
Ренн
23.02.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Шахтер
52'
К. Токо Экамби
106'
И. Салах
119'
Ж. Белосян (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ренн - Шахтер
Пенальти не реализован!
Л. Угочукву
ГОЛ!
Е. Конопля
4:4
ГОЛ!
В. Омари
4:3
Пенальти не реализован!
Д. Сикан
ГОЛ!
Ф. Тайт
3:3
Пенальти не реализован!
В. Бондарь
ГОЛ!
А. Гуири
2:3
ГОЛ!
А. Бондаренко
1:3
Пенальти не реализован!
Б. Мелинг
ГОЛ!
Г. Судаков
1:2
Пенальти не реализован!
Ж. Доку
ГОЛ!
Е. Назарина
1:1
ГОЛ!
Д. Дуэ
1:0
120'
+2
Желтая карточка
Н. Матвиенко
119'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ж. Белосян
ГОЛ! 2:0!
И. Салах
Пас отдал
Ж. Доку
106'
100'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
97'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Б. Сантамария
96'
Замена
И. Салах
️️️️
К. Токо Экамби
96'
90'
+4
Желтая карточка
Е. Конопля
Замена
Ф. Тайт
️️️️
А. Калимуэндо
84'
82'
Желтая карточка
Б. Михайличенко
80'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
79'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Д. Топалов
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Л. Майер
71'
68'
Желтая карточка
Л. Траоре
63'
Желтая карточка
В. Бондарь
Желтая карточка
Д. Спенс
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
А. Гуири
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-1-1-4
30
Манданда
3
Трюффер
17
Омари
24
Белосян
99
Спенс
7
Сантамария
14
Майер
9
Гуири
15
Калимуэндо
9
Экамби
11
Доку
4-1-3-2
1
Трубин
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
15
Михайличенко
27
Степаненко
21
Зубков
10
Судаков
12
Топалов
2
Траоре
19
Бондаренко
14
Майер
18
Угочукву
18
Угочукву
14
Майер
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Сантамария
9
Экамби
7
Салах
7
Салах
9
Экамби
15
Калимуэндо
29
Тайт
29
Тайт
15
Калимуэндо
12
Топалов
30
Джурасек
30
Джурасек
12
Топалов
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Ренн
Шахтер
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Ренн - Шахтер
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
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