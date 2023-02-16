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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Ренн
Шахтер - Ренн: обзор матча 16 февраля 2023
Шахтер
16.02.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Ренн
11'
Д. Крыськив
45+1'
А. Бондаренко (П)
59'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Ренн
86'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Калимуэндо
85'
Желтая карточка
В. Омари
Желтая карточка
А. Зубков
85'
Желтая карточка
Б. Михайличенко
84'
77'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Л. Угочукву
77'
Замена
Л. Майер
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
И. Петряк
️️️️
Д. Крыськив
77'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
77'
71'
Замена
И. Салах
️️️️
Ж. Доку
71'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
А. Гуири
59'
ГОЛ! 2:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Ж. Доку
56'
Желтая карточка
Л. Угочукву
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Бондаренко
45'
+1
43'
Желтая карточка
Б. Бурижо
Желтая карточка
Т. Степаненко
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Крыськив
Пас отдал
Б. Михайличенко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Кевин Келси
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
4-1-1-3-1
1
Трубин
15
Михайличенко
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
8
Крыськив
10
Судаков
19
Бондаренко
21
Зубков
2
Траоре
4-1-1-4
30
Манданда
99
Спенс
24
Белосян
17
Омари
3
Трюффер
18
Угочукву
27
Бурижо
15
Калимуэндо
11
Доку
9
Гуири
9
Экамби
8
Крыськив
7
Петряк
7
Петряк
8
Крыськив
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
9
Экамби
14
Майер
14
Майер
9
Экамби
15
Калимуэндо
24
Мелинг
24
Мелинг
15
Калимуэндо
18
Угочукву
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Угочукву
9
Гуири
14
Дуэ
14
Дуэ
9
Гуири
11
Доку
7
Салах
7
Салах
11
Доку
Остались в запасе
Шахтер
Ренн
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Шахтер - Ренн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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