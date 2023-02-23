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  • Пименов: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» популярен в Мончегорске»

Пименов: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» популярен в Мончегорске»

23 февраля 2023, 23:57
6

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов высказался насчет популярности футбольных клубов в стране.

Он не согласился с Андреем Аршавиным, что по этому показателю лидирует «Зенит».

«Аршавин сказал, что самый популярный клуб страны «Зенит»? Ну, а что он мог еще сказать?

На самом деле, «Спартак» самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

Самым популярным «Зенит» был в Мончегорске, это под Мурманском», – заявил Пименов.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.
  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Пименов Руслан
Комментарии (6)
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GoldPlayFIFARus9
1677186766
Ох уж эти провинциалы из Москвы. Всё никак не могут смириться, что Зенит самый популярный клуб не только России, но и восточной Европы. Но это только льстит, ведь они то и дело только и говорят о Зените, а это лучше всего остального показывает ху из ху ;-)
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inzek
1677187008
так значит ВЦИОМ выдал ложную информацию? не может быть, я не верю)))
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22 raza chemp
1677221997
Зинит самый популярный , поэтому сын гундявого играет за Спартак)))
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_Marqella_
1677233884
Наплевать на слова этого человека....
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