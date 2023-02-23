Пименов: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» популярен в Мончегорске»

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов высказался насчет популярности футбольных клубов в стране.

Он не согласился с Андреем Аршавиным, что по этому показателю лидирует «Зенит».

«Аршавин сказал, что самый популярный клуб страны «Зенит»? Ну, а что он мог еще сказать?

На самом деле, «Спартак» самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

Самым популярным «Зенит» был в Мончегорске, это под Мурманском», – заявил Пименов.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.

«Спартак» остается самым титулованным клубом России.

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