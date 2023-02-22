Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Зенит» – самая популярная команда в России. Ребята из клуба проводили опрос»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин назвал самую популярную команду России.

    — Для меня самая популярная — «Зенит».

    — Почему? Исходя из места работы?

    — Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа — сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, еще что-то — мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.

    — Как «Спартаку» догонять?

    — Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к «Спартаку», хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

    Новости по теме
    Кто станет чемпионом РПЛ? Мнение авторов «Бомбардира» 51
    Экс-тренер «Зенита» Сканавино назвал лучшего российского игрока, с которым работал
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 18:44
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +314

      dragoff 23 февраля, 14:01

      Аршавин просто знает, какая тупая новость может стать самой обсуждаемой))) И прекрасно знает, что без конфронтации с достижениями и популярностью Спартака, сенит никому не интересен совсем. Спартак - самодостаточен. сенит - мыльный пузырь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Номэд 22 февраля, 20:00

      Опрос в Питере проводили? Или в Иране?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Номэд 22 февраля, 22:00

      Или в Питере или где-то за границей, где народу из Питера больше, чем бывших москвичей. А где еще Зенит может быть популярнее Спартака? Ясное дело, не в Москве и не в российской провинции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 февраля, 19:32

      Ребята из клуба проводили опос среди ребят из клуба..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka 22 февраля, 19:23

      Подгорает однако , подгорает ) Даже уже шкварчат )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 19:16

      Ну просто троллит, как и Бомбардир.
      Думаете они не знают какую реакцию вызовет это необоснованное заявление ? Не обращайте на них внимание, работая в Зените, что ещё можно сказать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 февраля, 19:13

      Как был дЭбилом, так и остался, обычно люди меняются, но оно исключение, а еще говорят Матч ТВ популярный канал только где... на Марсе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Suvorov51 22 февраля, 19:08

      Андрюша, я тебя уважаю как футболиста, но пойми, не может быть помойка командой, и это знают все в России. ну кроме питерских бом..жей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 22 февраля, 19:03

      Когда вы уже поймёте, что вся ваша популярность ограничена Питером и областью. И хорош уже распространять ваши лживые опросы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka > oyabun 22 февраля, 19:09

      Это сугубо сектантская точка зрения . Но с сектой спорить я не буду .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +314

      dragoff > Barmaleushka 23 февраля, 13:58

      Да завали ты уже тупое хлебало, сенит самый популярный, самый красивый, самый умный, почти как аршавина, только завали и иди на …уй уже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 22 февраля, 18:58

      А ещё земля плоская говорят!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka > R_a_i_n 22 февраля, 19:09

      Гфк - говорят фсе .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11