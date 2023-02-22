Аршавин: «Зенит» – самая популярная команда в России. Ребята из клуба проводили опрос»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин назвал самую популярную команду России.

— Для меня самая популярная — «Зенит».

— Почему? Исходя из места работы?

— Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа — сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, еще что-то — мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.

— Как «Спартаку» догонять?

— Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к «Спартаку», хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?