Аршавин: «Зенит» – самая популярная команда в России. Ребята из клуба проводили опрос»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин назвал самую популярную команду России.
— Для меня самая популярная — «Зенит».
— Почему? Исходя из места работы?
— Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа — сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, еще что-то — мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.
— Как «Спартаку» догонять?
— Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к «Спартаку», хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.
Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?
Источник: «РБ Спорт»