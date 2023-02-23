Основной защитник «Реала» пропустит матчи с «Атлетико» и «Барселоной» из-за травмы

Футболисты «Реала» Давид Алаба и Родриго получили травмы в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2).

У австрийского защитника диагностировано повреждение бицепса правой ноги. Бразилец повредил грушевидную мышцу.

По информации El Chiringuito, Родриго будет восстанавливать после травмы десять дней, а Алаба – месяц.

Австриец не сыграет против «Атлетико» (25 февраля) и «Барселоны» (2 марта). Бразилец, скорее всего, тоже пропустит оба матча.

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