Хави высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на новость, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб.

«Лучший футболист в истории всегда сможет вписаться в команду. Я уже говорил, что здесь его дом, что двери перед ним всегда открыты. Больше мне нечего сказать.

Он мой друг, мы с ним постоянно на связи. Многое будет зависеть от самого Месси. Но очевидно, что его дом здесь. В этом нет никаких сомнений», – сказал Хави.

35-летний Месси в этом сезоне забил 16 голов и сделал 14 ассистов в 27 матчах.

Он выступал за «Барсу» до 2021 года.

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